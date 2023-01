Schneeschuhzeit

Wandermagazin SCHWEIZ

Gemeinsam wandern macht Spass. Gemeinsam Schneeschuhwandern erst recht. Wenn man sich dann noch einer Gruppe unter fachkundiger Führung eines Wanderleiters anschliesst, steht entspannten Touren nichts mehr im Wege. Für diese Ausgabe sind wir in Einsiedeln, am Schwarzsee und in der Aletsch Arena unterwegs.

Ausserdem im Heft: Im Gespräch mit dem Weitwanderer Corrado Filipponi, Zelten im Winter, Chienbäse-Umzug in Liestal, Familienausflug an den Blausee, Winter-Ausrüstung für Kinder, Rezepte, Rätsel und das Neueste aus der Wanderwelt – und 12 Wandertipps zum Sammeln.

Rezensionsexemplare sind erhältlich bei: Wandermagazin SCHWEIZ Redaktion Tel. +41 32 626 40 24 jochen.ihle@rothus.ch