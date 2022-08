Kunstmuseum St.Gallen

Grace Schwindt – Defiant Bodies | Einladung zum Presserundgang am 16. September um 11 Uhr, Kunstmuseum St.Gallen

Grace Schwindt

Defiant Bodies

17. September 2022 – 5. Februar 2023, Kunstmuseum St.Gallen

Die Plastikerin und Performancekünstlerin Grace Schwindt (*1979 Offenbach) verwendet für ihre Installationen raumgreifende Bühnenbilder mit theatralischen Elementen, skulpturalen Kostümen und Requisiten, die sich auf einen spezifischen Ort oder Schauplatz beziehen. Im Ausstellungsrundgang platziert sie skulpturale Körper sowie Arrangements und verwendet hierfür eine konzise Choreografie, die auf Themen wie Ausgrenzung, Zerstörung, Gewalt und Wandel, aber auch Fürsorge und Zuwendung beruht. Die Balance zwischen Fragilität und Stärke ist stets unbeständig.

Die Künstlerin untersucht, wie historische Ereignisse soziale Beziehungen formen und beeinflussen und wie Geschichtsschreibung und Erinnerung konstruiert werden. Gespräche, die sie mit unterschiedlichen Menschen, unter anderem Künstler*innen, Aktivist*innen oder auch Familienmitgliedern führt, dienen oft als Ausgangspunkt für fiktionale Dialoge, die in disziplinübergreifenden Performances interpretiert und vorgetragen werden. Objekte und Zeichnungen erweitern das bühnenartige und performative Setting, das Grace Schwindt für die Präsentation im Kunstmuseum St. Gallen, ihre erste in einem Schweizer Museum, mit einer Aussenskulptur bis in den Stadtpark ausgreifen lässt.

Grace Schwindt (*1979 Offenbach) lebt und arbeitet in London. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen internationalen Kunstinstitutionen und Theatern präsentiert: Five Surfaces All White im CCA Centre for Contemporary Arts in Glasgow (2019), In Silence in der ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose in Amsterdam (2019), Silent Dance in der ZENO X GALLERY in Antwerpen (2018), Tiffany Vase in der Gallery Lejeune in London (2017), Run a Home. Build a Town. Lead a Revolution – eine Ausstellung in drei Akten im MARCO Museo de Arte Contemporáneo in Vigo (2016).

Live-Performances wurden an der Volksbühne Berlin und im Kunstmuseum St.Gallen (2019), im The Roberts Institute of Art in London und im Frascati Theatre in Amsterdam (2018), im Kaaitheater in Brüssel (2017), in der RA Royal Academy of Arts als Teil des Block Universe – Performance Art Festival in London (2016), im Museum M in Leuven (2013) und in der SLG South London Gallery in London (2011) gezeigt.

Kuratorin: Nadia Veronese

