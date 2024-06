Krebsliga Schweiz

Neues Geschäftsleitungsmitglied für die Krebsliga Schweiz

Christian Bachmann wird per 1. Oktober 2024 Mitglied der Geschäftsleitung der Krebsliga Schweiz. Er tritt damit die Nachfolge von Mirjam Weber an, die zur CEO der Dachorganisation befördert wurde. In seiner neuen Funktion wird er unter anderem den Bereich Beratung, Angebote und Bildung verantworten.

Christian Bachmann verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Kantonsverwaltung und über einen Masterabschluss in Sozialer Arbeit sowie einen Executive Master of Business Administration mit Vertiefung in Public Management. In seiner aktuellen Funktion als Leiter Alter, Pflege & Suchthilfe im Gesundheitsamt des Kantons Solothurn setzt er sich für eine hochwertige und gut zugängliche Gesundheitsversorgung ein. Bachmann ist Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Fragen zu Sucht und Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (EKSN) und Gastdozent an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Bachmann eine Persönlichkeit mit grossem Fachwissen, wertvollem Erfahrungsschatz in Prävention, Sozialarbeit und Versorgungsplanung und hoher Sozialkompetenz gewinnen konnten», sagt Mirjam Weber, designierte CEO der Krebsliga Schweiz. «Sowohl im Sozial- und Gesundheitswesen als auch auf kantonaler und nationaler Ebene der Verwaltung ist er breit vernetzt. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um künftig unsere Angebote sowie die agilen Organisationsstrukturen der Krebsliga Schweiz weiterzuentwickeln und den Verband bei der Umsetzung der Verbandsstrategie zu unterstützen».

Christian Bachmann wird seine Funktion als Geschäftsleitungsmitglied der Krebsliga Schweiz am 1. Oktober 2024 aufnehmen.

Die Krebsliga Schweiz engagiert sich als gemeinnützige Organisation seit über 110 Jahren in der Krebsprävention, in der Forschungsförderung und für die Unterstützung von Menschen mit Krebs und ihrem Umfeld. Sie vereinigt als nationale Dachorganisation mit Sitz in Bern 18 kantonale und regionale Ligen, wird vorwiegend durch Spenden finanziert und ist ZEWO-zertifiziert. www.krebsliga.ch

