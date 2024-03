Krebsliga Schweiz

Mirjam Weber wird CEO der Krebsliga Schweiz

Der Vorstand der Krebsliga Schweiz hat Mirjam Weber als neue CEO ernannt. Sie wird per 1. September 2024 die Nachfolge von Daniela de la Cruz antreten.

Mirjam Kilunda Weber ist seit 1. September 2020 Mitglied der Geschäftsleitung der Krebsliga Schweiz und leitet den Bereich Beratung, Angebote & Bildung. Zuvor war sie während mehreren Jahren in führenden Positionen in der Bundes- und Kantonsverwaltung tätig; darunter von 2017 bis 2020 beim Bundesamt für Gesundheit als Leiterin Nationale Strategie Sucht und Stv. Sektionsleiterin Abteilung NCD und von 2014 bis 2017 in der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern. Zudem verfügt sie über langjährige Erfahrung als Sozialarbeiterin und /-pädagogin. Sie schliesst aktuell einen Executive Master of Business Administration EMBA der University of Rochester (USA) & Universität Bern ab, verfügt über Masterabschlüsse in Sozialer Arbeit sowie in Leadership & Management und ist Fellow des internationalen Health Leaders Network SCIANA.

«Wir freuen uns sehr, mit Mirjam Weber als CEO auf eine vertraute, breit vernetzte Führungsperson mit hoher Sozialkompetenz zählen zu können, die den eingeschlagenen Kurs der Organisation zielsicher weiterführen wird», sagt Prof. Dr. med. Georg Stüssi, Präsident der Krebsliga Schweiz.

«Mir liegt sehr viel daran, dass wir als starke, präsente und wirkungsvolle Krebsliga in die Zukunft schreiten: gemeinsam gegen Krebs. Das beinhaltet die evidenzbasierte Krebsprävention, die Förderung von Krebsforschung, unabhängige Patienteninformationen und umfassende und niederschwellige Begleitung von Betroffenen und ihrem Umfeld», sagt Mirjam Weber. «Ich werde auf Kontinuität setzen, um den Verband und die Dachorganisation zu stärken und mich beherzt dafür einsetzen, dass noch breiter bekannt wird, was die Krebsliga ganz konkret tut».

