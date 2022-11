Camion Transport AG, Auszeichnung als bester Arbeitgeber

Camion Transport AG

Bei der Verleihung des 22. Swiss Arbeitgeber Award erreicht das Ostschweizer Transport- und Logistikunternehmen den ersten Rang in der Kategorie Grossunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden. Ein starkes Statement, die Freude und der Stolz sind riesig.

Mit dem Swiss Arbeitgeber Award werden seit 22 Jahren die besten Arbeitgeber der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein ausgezeichnet. Die Rangierung basiert ausschliesslich auf den Resultaten von Mitarbeiterbefragungen. Die Grundlage dafür ist ein wissenschaftlich fundierter und in der Praxis etablierter Fragebogen mit den relevanten Zielgrössen: Commitment, Zufriedenheit, keine Resignation, Arbeitgeberattraktivität und Weiterempfehlung. In diesem Jahr nahmen 145 Unternehmen mit insgesamt 42'390 Mitarbeitenden an der Befragung teil.

Preis gehört den Mitarbeitenden

Die Spannung war spürbar am Donnerstag, 17. November 2022 im Lake Side in Zürich, als die Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurden. Und das Strahlen in den Gesichtern der Camion Transport Repräsentanten nach Bekanntgabe der Resultate unübersehbar. Fredy Würzer, Geschäftsleitungsmitglied freut sich: "Ein grossartiges Gefühl, zu den Besten zu gehören. Unsere Mitarbeitenden haben uns diese Auszeichnung verliehen - ihnen gehört der Preis!" Die Befragung sei eine gute Grundlage den Puls im Unternehmen zu fassen und Bereiche zu identifizieren, um sich verbessern zu können. Denn die Mitarbeitenden wüssten genau, wo Stärken, Schwächen und ungenutzte Potenziale liegen.

Engagement für Arbeitgebermarke

Das Familienunternehmen hat in den vergangenen Jahren viel in die Arbeitgeberattraktivität investiert. Seit 2015 trägt es auch als erstes Transport- und Logistikunternehmen der Schweiz das Label "Friendly Work Space". Das Engagement für die Arbeitgebermarke zahlt sich aus und ist gerade in Zeiten wie diesen sehr wertvoll. Dazu Miriam Amatter, stellvertretende HR-Leiterin bei Camion Transport: "Auch in unserer Branche ist der Fachkräftemangel gross. Die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber ist deshalb von grosser Bedeutung. Und sie spornt uns an, auch in Zukunft zu den Besten zu gehören." Der Ergebnisbericht mit Erkenntnissen und Feedback werde nun systematisch analysiert, um punkto Mitarbeiterzufriedenheit und Attraktivität weiter dranzubleiben.

Camion Transport AG (CT) gehört zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen der Schweiz. An den 15 Standorten werden pro Tag durchschnittlich 7500 Sendungen und Logistikaufträge bearbeitet. Das Familienunternehmen beschäftigt 1400 Mitarbeitende und betreibt eine Flotte von 610 Fahrzeugen. Mit dem Programm "Eco Balance by Camion Transport" verfolgt CT eine umweltschonende und nachhaltige Unternehmensführung. www.camiontransport.ch