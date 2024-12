Kunstsupermarkt

25 Jahre Kunstwerke für alle und jedes Portemonnaie

Der Schweizer Kunstsupermarkt schliesst am 12. Januar endgültig seine Türen

Bild-Infos

Download

Solothurn (ots)

Der erfolgreichste private Kunstevent in der Schweiz stellt am 12. Januar 2025 seinen Betrieb ein. 25 Jahre lang hat der Kunstsupermarkt in Solothurn Originale von Kunstschaffenden aus aller Welt zu guten Preisen angeboten. Darunter waren Schnäppchen für 99 Franken, aber auch grosse Arbeiten namhafter Künstler.

Insgesamt wurden während der vergangenen 25 Jahre in Solothurn rund 75000 Unikate im Wert mehrerer Millionen Franken verkauft und tausende Besucherinnen und Käuferinnen glücklich gemacht. Negative Reaktionen gab es allenfalls aus regionalen Kunstkreisen, welche auf Grund des unerwartet gross gewachsenen Kunst-Vermittlers ihre "Felle davon schwimmen" sahen. Dies nicht zuletzt, weil der Kunstsupermarkt trotz seiner kommerziellen Ausrichtung eine seriös kuratierte Ausstellung war, welche längst nicht jeden Bewerber, jede Bewerberin aufnehmen konnte.

Die Ausstellung stellt am 12. Januar ihren Betrieb ein, da es nicht gelungen ist, für die zwar sehr erfolgreiche, aber ausschliesslich private gestützte Ausstellung eine Nachfolgelösung zu finden. So werden also in den kommenden Tagen die letzten wunderbaren Arbeiten von ArtBrut bis zum Realismus, Impressionismus, PopArt, Naturalismus, Surrealismus oder Asiatischer Kunst und mehr über den Ladentisch gereicht.

Ein Ausstellungsbesuch in der spektakulär eingerichteten Ausstellungshalle lohnt sich besonders in den letzten Tagen.

Der 25. Schweizer Kunstsupermarkt bleibt mit Ausnahme des 1.1. noch bis Sonntag 12. Januar täglich geöffnet.