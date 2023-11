SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung

Wahl des Verwaltungsrats der SERV - Ruedi Noser neues Verwaltungsratsmitglied

Zürich (ots)

Der Bundesrat hat am 22. November 2023 die aktuelle Verwaltungsratspräsidentin der SERV, Barbara Hayoz, sowie alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für die neue Amtsperiode 2024-2027 bestätigt. Als Ersatz für den austretenden Christian Etter hat der Bundesrat a. Ständerat Ruedi Noser als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Er wird sein neues Amt am 1. Januar 2024 antreten.

Der Bundesrat hat Barbara Hayoz in ihrem Amt als Verwaltungsratspräsidentin der SERV bestätigt, welches sie seit dem 1. Januar 2020 ausübt. Zuvor war Barbara Hayoz Vizepräsidentin des Gremiums - und von 2005-2012 amtete sie als Direktorin für Finanzen, Personal und Informatik und dann auch Vizepräsidentin der Stadt Bern. Auch die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder der SERV wurden vom Bundesrat für die Amtsperiode 2024-2027 gewählt.

Als neues Verwaltungsratsmitglied wählte der Bundesrat Ruedi Noser. Der Unternehmer im Bereich IT und Telekommunikation wurde 2003 als Nationalrat in das Bundesparlament gewählt. Von 2015 bis 2023 vertrat er im Ständerat den Kanton Zürich. Ruedi Noser ersetzt Christian Etter, Dr. rer. pol. und Volkswirtschafter, unabhängiger Berater und ehemaliger Botschafter sowie Delegierter des Bundesrates für Handelsverträge.

Die SERV dankt Christian Etter für die erfolgreichen Leistungen im Verwaltungsrat der SERV und freut sich auf die anstehende Zusammenarbeit mit Ruedi Noser.

Über die SERV

Die SERV ist eine öffentliche-rechtliche Anstalt des Bundes. Sie versichert eigenwirtschaftlich Exportgeschäfte - Waren oder Dienstleistungen - von Schweizer Unternehmen, insbesondere gegen Zahlungsausfälle. Das heisst, sie entschädigt eine versicherte Exporteurin oder eine finanzierende Bank, wenn ein Käufer im Ausland aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zahlen kann oder will. Auch trägt die SERV mit ihren Versicherungsprodukten dazu bei, dass Unternehmen für ihre Herstellungskosten Zugang zu Krediten und einer höheren Kreditlimite erhalten, was ihnen hilft, ihre Liquidität zu wahren. Die SERV arbeitet subsidiär und bietet ihre Versicherungen in Ergänzung zu den Leistungen privater Versicherer an. Mit ihrem Angebot trägt sie zur internationalen Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Exportwirtschaft sowie zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz bei.

www.serv-ch.com