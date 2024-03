Carl F. Bucherer

Pressemitteilung: Modernes Update für einen Zeitmesser mit Nostalgiewert - die neue Heritage BiCompax Annual

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Die Heritage BiCompax Annual ist einer der beliebtesten Zeitmesser von Carl F. Bucherer und steht für die traditionsreiche Geschichte und den Ingenieursgeist des Unternehmens, sowie die hohe Kunst der Schweizer Uhrmacherei. Nun ist die Uhr in einer neuen, stilvoll-eleganten Variante erhältlich. Als Vorlage diente ein Modell aus dem CFB-Archiv, das erstmals in den 1950er-Jahren lanciert wurde – der historische Chronograph symbolisierte den Pioniergeist und Optimismus jener Ära. Die neue Uhr in limitierter Auflage zeichnet sich durch die gleiche Ästhetik und Funktionalität wie ihre Vorgängerin aus, überzeugt jedoch mit einer neuen Zifferblattfarbe sowie neuen Armbandoptionen auch Liebhaber des modernen Designs.

MODERNES UPDATE FÜR EINEN ZEITMESSER MIT NOSTALGIEWERT: DIE NEUE HERITAGE BICOMPAX ANNUAL INSPIRIERT ZU EINER REISE DURCH DIE ZEIT.

Die Heritage BiCompax Annual ist einer der beliebtesten Zeitmesser von Carl F. Bucherer und steht für die traditionsreiche Geschichte und den Ingenieursgeist des Unternehmens, sowie die hohe Kunst der Schweizer Uhrmacherei. Nun ist die Uhr in einer neuen, stilvoll-eleganten Variante erhältlich. Als Vorlage diente ein Modell aus dem CFB-Archiv, das erstmals in den 1950er-Jahren lanciert wurde – der historische Chronograph symbolisierte den Pioniergeist und Optimismus jener Ära. Die neue Uhr in limitierter Auflage zeichnet sich durch die gleiche Ästhetik und Funktionalität wie ihre Vorgängerin aus, überzeugt jedoch mit einer neuen Zifferblattfarbe sowie neuen Armbandoptionen auch Liebhaber des modernen Designs.

Gelungener Mix aus Tradition und Moderne

Die Neuauflage der Heritage BiCompax Annual weist alle nostalgischen Qualitäten des 1950er-Jahre-inspirierten Designs auf, die Uhrenliebhaber schon bei ihrer Einführung 2019 begeisterten. Das Modell zelebriert die Ambitionen und Errungenschaften der Vergangenheit. Seine komplexe Mechanik und die Chronographenfunktion sind eine Hommage an das Savoir-faire jener Zeit.

In unserer schnelllebigen, digitalen Welt erinnert uns die Heritage BiCompax Annual an unsere gemeinsame kulturelle Evolution und daran, die persönliche Entwicklung wertzuschätzen und den Faktor Zeit zu erforschen.

Charakterstück mit moderner Ästhetik

Ihr Design macht die Heritage BiCompax Annual zum perfekten Accessoire für jeden Tag und jede Tageszeit. Der elegante Zeitmesser verbindet den Vintage-Charme des Vorgängers mit modernen Elementen wie dem 41 mm grossen Edelstahlgehäuse. Ein neues silbergraues Zifferblatt verleiht der Uhr ein helles, klares Finish, das vor allem in Verbindung mit den zwei neuen Armbändern zur Geltung kommt – beide sind im Lieferumfang inbegriffen. Das Edelstahlarmband schmiegt sich als harmonische Erweiterung des Gehäuses ans Handgelenk, während das hellgraue Armband aus veganem «Nubuk»-Leder durch sein modernes Understatement überzeugt.

Die neuen Farb- und Materialoptionen machen die Heritage BiCompax Annual jetzt noch vielseitiger tragbar. Dennoch ist sie elegant genug, um den Träger auch bei formelleren Anlässen zu begleiten. Dank der praktischen Schnellwechselvorrichtung können die Armbänder in kürzester Zeit getauscht werden.

Praktisch und präzise

Das Zifferblatt der Heritage BiCompax Annual präsentiert sich im BiCompax-Design ihres historischen Vorgängers mit zwei symmetrisch auf der horizontalen Mittellinie angeordneten Totalisatoren – einer kleinen Sekunde bei 3 Uhr und einem 30-Minuten-Zähler bei 9 Uhr. Das Zifferblatt wird von einer Tachymeterskala zur Geschwindigkeitsmessung eingerahmt.

Der schon im Uhrennamen erwähnte Jahreskalender zeigt Monat und Datum an – Letzteres in einem grossen, leicht ablesbaren Fenster – und berücksichtigt dabei unterschiedliche Monatslängen, sodass die Anzeige nur einmal im Jahr korrigiert werden muss. Der Automatikaufzug des Chronographenkalibers CFB 1972 mit einer Gangreserve von 42 Stunden und die Wasserdichtheit bis 3 bar (30 Meter) belegen, dass die mechanischen Uhren von heute allen Anforderungen des modernen Lebens gewachsen sind.

Die Heritage-Kollektion

Die Heritage-Uhren von CFB sind aktuelle Neuinterpretationen erfolgreicher historischer Uhrendesigns der Marke. Bedeutende technologische Entwicklungen, Komplikationen und Designelemente werden geprüft, kreativ neu interpretiert und überarbeitet, um dem heutigen Geschmack und den Anforderungen eines modernen Lebensstils Rechnung zu tragen.

Die auf nur 888 Stück limitierte Neuauflage der Heritage BiCompax Annual repräsentiert das in über 135 Jahren perfektionierte technische Können von CFB, gepaart mit einem Design, das moderne Uhrenliebhaber begeistert.

Facts and Figures: Heritage BiCompax Annual

Referenznummer: 00.10803.08.12.23

Werk: Automatik, Kaliber CFB 1972, Durchmesser 30 mm, Höhe 7,3 mm, 47 Steine, 42 Stunden Gangreserve

Funktionen: Chronograph mit Minuten- und Sekundenzähler, Tachymeterskala, Jahreskalender, grosser Datumsanzeige, Stunde, Minute und kleiner Sekunde

Gehäuse: Edelstahl, beidseitig entspiegeltes, hochbombiertes Saphirglas, Gehäuseboden mit Saphirglas, wasserdicht bis 3 bar (30 m), Durchmesser 41,00 mm, Höhe 14,15 mm

Zifferblatt: Silberfarbenes Opalin-Zifferblatt mit rhodinierten Zeigern und aufgedruckten arabischen Ziffern in Schwarz

Zeiger: Schwarze Zeiger mit Super-LumiNova®-Beschichtung

Armband: Edelstahlarmband mit Schnellwechselsystem und Faltschliesse aus Edelstahl

Zweites Armband: Hellgraues Textilband (Nubuk-Optik) mit Schnellwechselsystem und Dornfaltschliesse aus Edelstahl

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anna Bichsel

PR Manager

Carl F. Bucherer

Mobil: +41 79 867 34 28

E-Mail: annakristina.bichsel@carl-f-bucherer.com

Über Carl F. Bucherer

Seit 1888 steht Carl F. Bucherer für Exzellenz, Innovationskraft und Leidenschaft. Geprägt vom Pioniergeist seines Gründers sowie dem kosmopolitischen Esprit seiner Heimat Luzern, entwickelte sich das Schweizer Unternehmen zu einer international renommierten Marke mit weltweiter Präsenz.

Die modernen Zeitmesser von Carl F. Bucherer vereinen einzigartiges Design mit höchster Präzision und herausragender Funktionalität. Carl F. Bucherer hat sich der technischen Innovation verschrieben – als Marktführer auf dem Gebiet der peripheren Technologie hat der Hersteller nicht nur einen peripheren Aufzug patentiert, sondern auch ein «schwebendes Tourbillon» in einem peripher gelagerten Käfig sowie einen peripher geführten Gangregler für eine Minutenrepetition.

Carl F. Bucherer – Exploring Time

Website: carl-f-bucherer.com/de

LinkedIn: linkedin.com/company/carl-f.-bucherer

Instagram: instagram.com/carlfbucherer

YouTube: youtube.com/@CarlFBucherer

Anna Kristina Bichsel PR Manager D: +41 41 369 70 86 M: +41 79 867 34 28 annakristina.bichsel@carl-f-bucherer.com

CARL F. BUCHERER

Bucherer AG Langensandstrasse 27 CH-6002 Luzern carl-f-bucherer.com