Geschäftsjahr 2021

Natürlich, nachhaltig und stabil

Laufen

Im Geschäftsjahr 2021 hat die EGK-Gesundheitskasse ein positives Unternehmensergebnis erzielt. Mit dem Bezug des neuen Hauptgebäudes in Laufen (BL) hat sie einen sichtbaren Beweis für ihre Werthaltung und Stabilität geliefert.

Mit dem Unternehmenserfolg von CHF 6.2 Mio. hat die EGK-Gesundheitskasse als Gruppe ein solides Ergebnis erzielt. Der Versicherungszweig der EGK Privatversicherungen AG weist einen Gewinn von CHF 21.2 Mio. aus, was primär auf die guten Kapitalerträge zurückzuführen ist. Im zweiten Pandemie-Jahr stand die EGK wie auch andere Versicherer für die Obligatorische Krankenpflege (OKP) gemäss dem bundesrätlichen und behördlichen Willen, Reserven abzubauen. Bei der EGK Grundversicherungen AG führte dies in der Konsequenz dazu, dass im Berichtsjahr ein Verlust von CHF 15.2 Mio. resultierte, der dank hinreichenden Reserven problemlos aufgefangen werden konnte.

In der Grundversicherung konnte die EGK ihren Kundenstamm stabil halten. So durfte sie im Jahr 2021 rund 86'000 Versicherte betreuen; in der Zusatzversicherung waren es 80'300 Personen, was einer geringfügigen Abnahme von 0.8% entspricht. Die gesamten versicherungstechnischen Rückstellungen blieben mit CHF 264 Mio. praktisch unverändert (2020: CHF 268 Mio.) und bieten den Versicherten weiterhin eine hohe Sicherheit in den für das Gesundheitswesen immer noch anspruchsvollen Zeiten.

Verabschiedung mit Leuchtturmprojekt

Ein wichtiges Ereignis im Berichtsjahr war für die EGK-Gesundheitskasse der Bezug des neuen Hauptgebäudes in Laufen. Als Verkörperung ihres Gedankenguts vereinigt es natürliche und nachhaltige Materialien wie Holz und Lehm, kühlt und heizt nachhaltig mit dem Birs-Grundwasser, erzeugt Solarstrom und bietet unter der Oberfläche eine Vernetzung nach Hightech-Standard, wie dem digitalen Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Alex Kummer, der sich nach 18 Jahren altershalber aus dem Stiftungs- und Verwaltungsrat der EGK, seit 2008 als ihr Präsident, verabschiedet, ist auf eines besonders stolz: "Der Begriff Gesundheitskasse ist nach wie vor unsere passende Bezeichnung. Damit hat die EGK als erster Krankenversicherer den Akzent auf Gesundheit, nicht auf Krankheit gelegt." Auf dieser Basis beruhe nicht nur der ökologische Neubau als eigentliches Leuchtturmprojekt, sondern erst recht die Zusatzversicherung EGK-SUN mit erstklassigem Zugang zu qualitativ hochstehender Komplementärmedizin.

Digitaler Geschäftsbericht 2021: https://report.egk.ch/de