Turn Biotechnologies, Inc.

Turn Bio stellt erfahrene Führungskräfte ein mit jahrzehntelanger Erfahrung in internationaler Geschäftsentwicklung und geistigem Eigentum

Mountain View, Kalifornien, 7. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die Einstellungen werden dazu beitragen, Turns kommerzielle Reichweite zu vergrößern und seine einzigartige ERA-Plattform-Technologie zu schützen

Turn Biotechnologies, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige mRNA-Arzneimittel entwickelt, um bisher unbehandelbare, chronische, altersbedingte Krankheiten zu heilen, gab heute den Zuwachs an globaler Expertise in den Bereichen Partnerschaftsentwicklung und Schutz des geistigen Eigentums bekannt.

Turn hat zwei erfahrene Führungskräfte eingestellt, die dazu beitragen werden, die kommerzielle Reichweite des Unternehmens durch die Entwicklung internationaler Partnerschaften zu maximieren und den Wert des Unternehmens durch den Schutz seiner proprietären Wissenschaft, einschließlich der bahnbrechenden ERA-Plattform-Technologie, zu erhalten.

Marie-Louise Bots, eine Führungskraft mit umfassender globaler Erfahrung und Erfahrung bei der strategischen Umgestaltung von Fortune-500-Unternehmen und Venture-Firmen, wurde zum Senior Vice President of Corporate and Business Development ernannt. Sie wird die Bemühungen von Turn um die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit Gesundheits-, Versicherungs- und Finanzunternehmen auf der ganzen Welt überwachen.

Im Laufe ihrer Karriere hat sie strategische Führungsaufgaben in Unternehmen wie Aon Risk Solutions mit Sitz in Rotterdam wahrgenommen, wo sie als Chief Commercial Officer tätig war und die Handelsorganisation umgestaltete, indem sie deren Strategie entwickelte und vorantrieb.

Sie gründete die Skincare Division von Philips Royal Electronics und trieb die Einführung innovativer Technologien voran, während sie Partnerschaften einging und die Akquisitionen und Joint Ventures der Division leitete. Bei Philips beschleunigte sie mit der Übernahme von Sonicare auch entscheidende Veränderungen in der Oral Healthcare Division.

Bots hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Fontys University of Applied Sciences in Eindhoven, Niederlande, und hat an der Erasmus-Universität in Rotterdam und am Babson College in Boston studiert.

Dr. Devang Thakor, ein Unternehmens- und Patentanwalt, wurde zum Vizepräsidenten für geistiges Eigentum und Recht ernannt. In den zehn Jahren seiner Tätigkeit als US-Patentprüfer hat Thakor mehr als 130 pharmazeutische und biotechnologische Patente erteilt, davon vier Jahre als Hauptprüfer, und er hat Global-500-Unternehmen, internationale Start-ups, Risikokapitalfirmen und Universitäten in Fragen des geistigen Eigentums und der Wirtschaft beraten.

Thakors praktische Erfahrung beim US-Patent- und Markenamt bietet neue und praktische Perspektiven für die Verfahren, die Unternehmen zum Schutz ihres geistigen Eigentums befolgen müssen. Durch seine Arbeit mit Unternehmen in Nordamerika und Asien verfügt er über ein einzigartiges Verständnis für die Nuancen, die beim Eintritt in Märkte mit unterschiedlichen Vorschriften zum Schutz geistigen Eigentums ausgehandelt werden müssen.

Er bringt auch technisches Fachwissen in die Strategie für geistiges Eigentum von Turn ein, da er im Rahmen von Postdoc-Stipendien an der Harvard Medical School, dem VA Boston Healthcare System und der Kyoto University Technologien für die Bereitstellung von Nukleinsäuren und für regenerative Medizin entwickelt hat.

„Die Expertise, die Marie-Louise und Devang bei Turn einbringen, ist für unsere langfristige Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung", so Anja Krammer, CEO von Turn. „Unsere bahnbrechende Wissenschaft hat das Potenzial, das Leben von Millionen von Menschen zu verändern, die an altersbedingten Krankheiten leiden, die die Medizin heute nicht behandeln kann. Ihre Erfahrung wird dazu beitragen, unseren Wert für Investoren zu steigern und zu schützen und gleichzeitig unsere kommerzielle Reichweite durch globale Geschäftspartnerschaften zu beschleunigen

ÜBER TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn ist ein Unternehmen in der vorklinischen Phase, das sich auf die Reparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene konzentriert. Die firmeneigene mRNA-Plattformtechnologie ERA™ bekämpft die Auswirkungen des Alterns im Epigenom und stellt so die optimale Genexpression wieder her, so dass die Zellen wieder so kraftvoll funktionieren können wie in jungen Jahren. Dadurch wird die Fähigkeit der Zellen, Krankheiten vorzubeugen oder zu behandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren, wiederhergestellt und die Bekämpfung unheilbarer chronischer Krankheiten unterstützt.

Die Technologie von Turn bietet eine Plattform, von der aus eine Vielzahl von heute unheilbaren chronischen Krankheiten angegangen werden kann. Das Unternehmen schließt derzeit die präklinische Forschung an maßgeschneiderten Therapien für Indikationen in der Dermatologie und Immunologie ab und entwickelt Therapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und das Muskelsystem. Weitere Informationen finden Sie unter www.turn.bio.

