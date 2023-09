Pro Senectute

Medienart AG übernimmt Magazin "Zeitlupe" von Pro Senectute Schweiz

Pro Senectute Schweiz trennt sich von seinem renommierten Magazin "Zeitlupe". Die Zeitschrift, die sich mit einer WEMF-beglaubigten Leserschaft von 116'000* Personen seit Jahrzehnten als wegweisendes Magazin für ältere Menschen in der Schweiz etabliert hat, wird neu per 1. November 2023 von der Medienart AG herausgegeben.

Die Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung und das hochspezialisierte verlegerische Umfeld schränken die Möglichkeiten für Pro Senectute Schweiz stark ein, die notwendigen Synergien mit den anderen Aufgabenbereichen der Organisation zu schaffen. Für eine wirtschaftlich erfolgreiche Weiterführung der Zeitlupe sind diese Synergien jedoch unerlässlich. Vor diesem Hintergrund hat der Stiftungsrat beschlossen, das Magazin an die Medienart AG zu übergeben.

Die Medienart AG verfügt über umfangreiche Erfahrung, ein breites Netzwerk in der Medienwelt und ist unter anderem auch die Herausgeberin der beliebten Frauenzeitschrift "annabelle" und des Kochmagazins "le menu". Damit ergeben sich für die "Zeitlupe" Synergieeffekte, und gewährleistet eine wirtschaftlich erfolgreiche Fortführung des Printmagazins und deren Online-Plattform zeitlupe.ch. Die Parteien haben sich auf den Übernahmetermin 1. November 2023 geeinigt. Die Integration in das Unternehmen der Medienart AG hat keine Kündigungen zur Folge.

Strategische Kooperation

Für die Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der älteren Bevölkerung gehen Pro Senectute Schweiz und die Medienart AG eine strategische Kooperation ein.

*MACH-Basic 2023-1

Zeitschrift "Zeitlupe"

Das Magazin bietet seinen Leserinnen und Lesern eine breite Palette an seriös recherchierten Inhalten, die von Gesundheit und Fitness über Reisen und Kultur bis zu politischen und gesellschaftlichen Themen reichen. Es ist ein Ort, in dem ältere Menschen ihre Erfahrungen und Gedanken teilen und sich von neuen Ideen inspirieren lassen können - nicht nur in gedruckter Form, sondern immer mehr auch im digitalen Raum. Auflage: 60'718 Exemplare (WEMF beglaubigt). www.zeitlupe.ch

Medienart Gruppe

Medienart ist die Herausgeberin von "annabelle", der stärksten Frauenzeitschrift der Schweiz. Gemeinsam mit "le menu", der grössten, unabhängigen Kochzeitschrift, erreichen beide Titel über 350'000 Leser:innen (MACH-Basic 2023-1). Medienart ist mit "Phase5", "eTrends" und "Domotech" ebenfalls Herausgeberin der drei relevantesten Fachzeitschriften für die Haus- und Gebäudetechnik in der Deutsch- und Westschweiz. Mit "Technik und Wissen" erscheint ein B2B-Fachmagazin für die Maschinen-Industrie. Die Medienart-Gruppe ist an drei Standorten tätig und beschäftigt insgesamt 70 Mitarbeiter:innen: Medienart AG in Aarau, Medienart Annabelle AG in Zürich sowie Medienart Solutions AG in Baar.

Pro Senectute

Pro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und deren Angehörige in der Schweiz. Wir beraten Seniorinnen und Senioren kostenlos in über 130 Beratungsstellen. Mit vielfältigen Dienstleistungen und spezifischen Angeboten unterstützen 1'800 Mitarbeitende und 19'300 Freiwillige die ältere Bevölkerung in allen Belangen rund um das Alter. Pro Senectute ist mit dem ZEWO-Gütesiegel zertifiziert. www.prosenectute.ch