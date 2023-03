APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR kommt 2023 nach Wien

Wien (ots)

Tolle Nachrichten für die Apothekenteams in Österreich: Die in vielen deutschen Städten so erfolgreiche APOTHEKENTOUR kommt nun auch nach Wien. Am 4. und 5. November 2023 gastiert das exklusive Event für Apothekenteams in der imposanten Marx Halle im Herzen der Stadt.

Gemeinsam mit engagierten Partnern aus Österreich werden die Initiatoren auch die Apothekerinnen, Apotheker und PKA in Wien begeistern. Mit einer entspannten Mischung aus Wissen, Information und Unterhaltung rücken die Veranstalter den Fokus auf die Wünsche der Apothekenteams. Im Zentrum steht die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken und die Wertschätzung für die Menschen, die in der Apotheke die Arzneimittelversorgung in Österreich sicherstellen.

Tour-Initiator Thomas Bellartz: "Schon 2022 haben uns viele Apothekerinnen, Apotheker und PKA angesprochen und dafür geworben, dieses Format auch in Österreich umzusetzen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Anfang November sind wir zwei Tage lang zu Gast in der wunderschönen Marx Halle, einer der lebendigsten Eventlocations der Stadt."

Der außergewöhnliche Look und das völlig neue Eventkonzept der APOTHEKENTOUR - mit einer einzigartigen Mischung aus Professionalität und Esprit in einem außergewöhnlichen Ambiente - hat bereits tausende Apothekenteams in Deutschland begeistert. "Mit dem Tourstopp in Wien bieten wir auch unseren österreichischen Partnern und Freunden die Möglichkeit, aktiv an diesem Konzept teilzuhaben."

Die APOTHEKENTOUR richtet sich exklusiv an das Fachpersonal aus der Apotheke vor Ort. Neben den Ständen der wichtigsten Partnerunternehmen und deren Marken, warten drei moderierte Lounges mit zahlreichen kurzen Fachvorträgen, Diskussionen und Debatten im SilentLab-Modus, beste kulinarische Versorgung und eine prall gefüllte Goodiebag auf die Gäste. Die Teilnahme ist kostenlos.

In Kürze ist bereits die Anmeldung unter www.apothekentour.at möglich.

