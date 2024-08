Holcim (Schweiz) AG

Strategische Partnerschaft zwischen ETH-Spin-off Oxara, KIBAG und Holcim stärkt nachhaltige Baupraktiken in der Schweiz

Oxara, KIBAG und Holcim Schweiz freuen sich, ihre Zusammenarbeit zur Erweiterung der Produktion und des Vertriebs von Oxacrete Oulesse® , dem zementfreien und patentierten Bindemittel von Oxara, bekannt zu geben. Diese Partnerschaft vereint Innovation, technisches Know-how, Branchenerfahrung und Marktpräsenz, um Oxacrete Oulesse® flächendeckend auf dem Schweizer Baumarkt zu etablieren. Dieser Meilenstein zeigt, wie mittels Oxacrete Oulesse® das Bauwesen nachhaltiger gestaltet werden kann, indem die Wiederverwendung von Rückbaumaterialien gefördert und Kreisläufe geschlossen werden. Mit diesem neuartigen Ansatz lassen sich die Umweltauswirkungen von Baumaterialien erheblich reduzieren und bis zu 10 % des Schweizer Betonmarktes bedienen.

Wachsendes Partner-Ökosystem im Bauwesen

Die Zementproduktion verursacht etwa 5 % der jährlichen Treibhausgasemissionen in der Schweiz. Die Zusammenarbeit zwischen Oxara, KIBAG und Holcim adressiert den dringenden Bedarf an skalierbaren, zirkulären und dekarbonisierenden Technologien. Nachdem Oxara, KIBAG und Holcim die Oulesse®-Technologie validiert und das Marktpotential dieser Lösung evaluiert haben, planen sie nun gemeinsam den offiziellen Markteintritt.

KIBAG, einer der ersten Partner von Oxara, ist ein führendes Schweizer Unternehmen im Baustoff- und Baubereich. Aufbauend auf der Tradition als Familienunternehmen und bekannt für ihre Innovationen setzt sich KIBAG mit ihrer Marke KIBECO für die Entwicklung nachhaltiger Baustoffe ein. KIBECO ist eine Plattform, die in Zusammenarbeit mit Start-ups neue Ansätze zur Reduktion der Treibhausgasemissionen entwickelt. Laut Christoph Duijts, CEO von KIBAG, «unterstreicht diese Zusammenarbeit das Engagement für die Förderung nachhaltiger Praktiken in der Bauindustrie.»

Als eine der führenden Anbieterinnen innovativer und nachhaltiger Baulösungen in der Schweiz betont auch Holcim die Wichtigkeit der Partnerschaft mit Oxara und KIBAG. Holcim kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Kreislaufwirtschaft und der Schliessung von Ressourcenkreisläufen zurückgreifen und versteht sich als eine Treiberin der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz. «Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung unserer Nachhaltigkeitsziele», sagt Clemens Wögerbauer, Head Commercial and Sustainability bei Holcim Schweiz. «Wir haben visionäre und innovative Partner an unserer Seite, die perfekt zu unserer Mission passen: Kreislaufwirtschaft mit Dekarbonisierung zu kombinieren.»

Nachhaltige Alternative für eine ressourcenschonende Bauweise

Für die Bauindustrie bietet Oxacrete Oulesse® die Möglichkeit, ihren ökologischen Fussabdruck zu minimieren und die Ressourceneffizienz zu steigern. Für die Herstellung von Oxacrete Oulesse® werden Rückbaumaterialien verwendet und das Bindemittel bietet eine kohlenstoffarme Alternative zu herkömmlichem Zement. Damit fördert die Technologie die Kreislaufwirtschaft und reduziert zugleich die Umweltauswirkungen des Bauens. «Das gebündelte Fachwissen und die Ressourcen unserer Partner werden es uns ermöglichen, unsere Technologie effektiv zu skalieren und nachhaltige Baupraktiken auf dem Schweizer Markt zugänglicher zu machen. Gemeinsam wollen wir Ressourceneffizienz fördern und damit zum Erreichen der Netto-Null-Ziele der Schweiz beitragen», so Gnanli Landrou und Thibault Demoulin, Mitbegründer von Oxara.

Über Oxara AG

Die Oxara AG, ein Spin-off der ETH Zürich, wurde 2019 von Dr. Gnanli Landrou und Dr. Thibault Demoulin gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert patentierte Zusatzmittel- und Bindemitteltechnologien, die auf die Dekarbonisierung und Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie abzielen. Die zementfreie Technologie von Oxara ermöglicht die Wiederverwendung von Abfallstoffen wie Aushubmaterial und Rückbaumaterial und verwandelt sie in kohlenstoffarmen Beton und Blöcke. Durch den Verzicht auf Zement erreichen diese Baustoffe eine CO2-Reduzierung von bis zu 90% im Vergleich zu herkömmlichen Materialien. Die Vision des Unternehmens ist es, nachhaltiges Bauen und bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen und die Artenvielfalt zu erhalten und den Klimawandel zu bekämpfen. Derzeit verfügen die Mitarbeiter von Oxara über Fachwissen in den Bereichen Chemie, Ingenieurwesen, Architektur und Materialwissenschaften.

Über KIBAG Holding AG

Die 1926 gegründete KIBAG ist ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich Baumaterialien und -dienstleistungen mit rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen betreibt Kieswerke, Steinbrüche, Betonwerke sowie mehrere Recycling- und Entsorgungsfachbetriebe. Zum Kerngeschäft gehören zudem Bauunternehmen, die auf den Strassen- und Tiefbau spezialisiert sind. Als Familienunternehmen setzt die KIBAG auf qualitatives Wachstum und Unabhängigkeit durch Reinvestitionen. Mit innovativen Baustoffen, Baudienstleistungen und Umweltlösungen stellt das Unternehmen den Kundennutzen in den Vordergrund. Geleitet von den Grundsätzen der freien Marktwirtschaft und einem verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur ist KIBAG in der Schweizer Baubranche für ihre Kompetenz, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt.

Über Holcim (Schweiz) AG

Die Holcim (Schweiz) AG ist eine der führenden Anbieterinnen der Schweiz für innovative und nachhaltige Baulösungen in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Infrastruktur. An 55 schweizweiten Standorten produziert das Unternehmen Beton, Kies und Zement und recycelt Abbruchmaterialien zu ressourcenschonenden Produkten. Nachhaltigkeit steht dabei im Zentrum der Geschäftstätigkeit: Als Vorreiterin bei der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen hat sich Holcim Schweiz zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutrale und vollständig rezyklierbare Baustoffe zu produzieren. Um diese Vision zu erreichen, setzt Holcim auf Kreislaufwirtschaft und reduziert CO2 entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Holcim Schweiz ist eine Tochtergesellschaft der global tätigen Holcim Ltd. und beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende in drei Zementwerken, 16 Kieswerken, 36 Betonwerken und mehreren Recyclingcentern.