Medicus Mundi Schweiz

MEDIENEINLADUNG Between Drought and Dignity: Wie der Klimawandel die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte bedroht

Klimawandel und sexuelle Gesundheit und Rechte stehen in engem Zusammenhang zueinander.

An unserer Fachtagung diskutieren wir Auswirkungen Auswirkungen von Klimakrisen auf den Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung, damit verbundene Risiken und mögliche Lösungsansätze.

Seien Sie am 29. April in Bern dabei!

Sehr geehrte Medienschaffende

Der Klimawandel ist längst nicht mehr nur eine Umweltfrage – er ist eine zentrale Herausforderung für die globale Gesundheit. Besonders betroffen sind Frauen und Mädchen: Überschwemmungen, Dürren und Vertreibung erschweren den Zugang zu Gesundheitsdiensten und gefährden die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRHR).

Vor diesem Hintergrund lädt Medicus Mundi Schweiz zur diesjährigen Fachtagung ein:

29. April 2026

Hotel Kreuz in Bern

Die Tagung bringt Fachpersonen aus Politik, Forschung, internationaler Zusammenarbeit und Zivilgesellschaft zusammen, um aktuelle Erkenntnisse, Herausforderungen und Lösungsansätze an der Schnittstelle von Klimawandel und SRHR zu diskutieren.

Im Fokus stehen unter anderem:

Die Auswirkungen von Klimakrisen auf den Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung

Besondere Risiken für Frauen und Mädchen in fragilen und marginalisierten Kontexten

Politische und programmatische Ansätze zur Stärkung klimaresilienter Gesundheitssysteme

Die Integration von SRHR in Klima- und Anpassungsstrategien

Die Fachtagung versteht sich als Plattform für Austausch, Vernetzung und lösungsorientierten Dialog zwischen relevanten Akteur:innen aus der Schweiz und internationalen Kontexten.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und über die Veranstaltung zu berichten. Interviews mit Expert:innen sind auf Anfrage möglich.

Programm, weitere Informationen und Anmeldung:

Netzwerk Medicus Mundi Schweiz

Sprachen: Englisch – keine Übersetzung

Unsere Angebote an Medienschaffende

An Teilnahme interessiert? Bitte melden Sie Ihre Teilnahme per E-mail an. Für Rückfragen oder spezielle Wünsche sind wir gerne für Sie da:

Telefon 061 383 18 14, 079 897 75 85

cweiss@medicusmundi.ch

Begegnungen und Interviews: Mit dabei sind unter anderem folgende Impulsgeber:innen, die unterschiedliche Perspektiven auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRHR) einbringen::

Pernille Fenger (UNFPA) eröffnet die Tagung mit einer globalen Einordnung und zeigt auf, warum der Klimawandel eine zentrale Krise für SRHR darstellt.

Vanessa Brizuela (WHO) gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und bestehende Wissenslücken an der Schnittstelle von Klimawandel und SRHR.

Fatou Jeng (Plant-for-the-Planet / UNFPA Youth Representative) bringt die Perspektive junger Aktivist:innen aus Gambia ein und spricht über lokale Herausforderungen im Kontext von Klima, Gender und SRHR.

Alessandra Aresu (Handicap International) thematisiert die oft vernachlässigte Dimension von Behinderung in der Klima- und SRHR-Arbeit.

Medienmappe: Wir senden Ihnen auf Wunsch vor dem Symposium einzelne Referate (Texte und Präsentationen) zu.

Wir würden uns freuen, Sie in Bern begrüssen zu dürfen!

Carine Weiss

Projektleiterin

cweiss@medicusmundi.ch

Mob: 079 897 75 85

Medicus Mundi Schweiz Murbacherstrasse 34 4056 Basel info@medicusmundi.ch