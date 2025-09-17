VeriPark

VeriPark erhält den Microsoft AI Business Solutions Inner Circle Award 2025-2026

London (ots/PRNewswire)

VeriPark wird von Microsoft für herausragende Verkaufserfolge und Innovationen geehrt.

VeriPark, ein Microsoft Solutions Partner in der Finanzdienstleistungsbranche, wurde für den Microsoft Inner Circle 2025-2026 von AI Business Solution ausgewählt.

Die Teilnahme am Inner Circle basiert auf den Verkaufserfolgen, die VeriPark in die Spitzenklasse des globalen Partnernetzwerks von Microsoft für KI-Geschäftslösungen bringen. Inner Circle-Mitglieder sind dafür bekannt, dass sie durch die Bereitstellung innovativer Lösungen, die Unternehmen zu Spitzenleistungen verhelfen, auf hohem Niveau arbeiten.

Özkan Erener, CEO VeriPark: „Erneut in den Inner Circle der KI-Geschäftslösungen von Microsoft aufgenommen zu werden, ist für uns eine Ehre und ein Beweis für unser unerschütterliches Engagement für Innovation. Dieser Meilenstein unterstreicht die Stärke unserer Zusammenarbeit mit Microsoft und unsere gemeinsame Mission, die Zukunft der Finanzdienstleistungen neu zu gestalten."

VeriPark wurde 2011 in den Inner Circle von Microsoft aufgenommen und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Auszeichnung macht VeriPark zu einem der weltweit vertrauenswürdigsten Berater für Finanzinstitute, die das Potenzial von KI, Dynamics 365 und der Microsoft Cloud ausschöpfen möchten.

„Inner Circle-Partner stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen. Sie versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Produktivität neu zu definieren und Werte freizusetzen – mithilfe von Microsoft Copilot, Dynamics 365 und Power Platform", so Peter Jensen, Microsoft AI Business Solutions Lead in Enterprise Partner Solutions. „Diese Partner verbinden fundierte Branchenkenntnisse mit innovativen, agentenbasierten Lösungen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Betriebsabläufe zu modernisieren, Entscheidungsprozesse zu optimieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern."

Informationen zu VeriPark https://www.veripark.com

VeriPark ist ein globaler Lösungsanbieter, der Finanzinstituten dabei hilft, digitale Vorreiter zu werden, indem er das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt der digitalen Transformation stellt. Die KI-gestützte CX-Suite von VeriPark bietet erstklassige Kundenerlebnisse auf digitalen und assistierten Kanälen. Unsere einheitliche Plattform vereinheitlicht Daten, koordiniert intelligente Customer Journeys und integriert Echtzeit-Entscheidungen in jede Interaktion. Mit einem ausschließlichen Fokus auf FSI umfassen unsere Lösungen Omni-Channel-Bereitstellung, Kundenbindung, Filialautomatisierung und Kreditvergabe, wodurch die digitale Transformation beschleunigt, die Produktivität gesteigert und Geschäftsergebnisse erzielt werden.

VeriPark hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist in Europa, Nordamerika (Kanada und USA), Asien, Afrika und dem Nahen Osten tätig. Unsere fünf globalen Offshore-Entwicklungszentren, darunter Standorte in Kanada, Bulgarien und Indien, ermöglichen es uns, Innovationen schnell zu skalieren und bewährte, sichere und skalierbare Lösungen zu liefern.

