Medicus Mundi Schweiz

«Den Personalmangel im Gesundheitswesen nicht auf Kosten der Ärmsten bekämpfen!».

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Medienmitteilung 28. Mai 2024: Organisationen und Verbände des Schweizer Gesundheitswesens und der internationalen Zusammenarbeit fordern:

«Den Personalmangel im Gesundheitswesen nicht auf Kosten der Ärmsten bekämpfen!».

(Medicus Mundi Schweiz, Basel, 28. Mai 2024) Einen Tag nach der Eröffnung der Weltgesundheitsversammlung in Genf veröffentlicht das Netzwerk Medicus Mundi Schweiz und der Berufsverband der Schweizer Pflegefachfrauen und -männer (SBK) den dringenden Aufruf «Den Personalmangel im Gesundheitswesen nicht auf Kosten der Ärmsten bekämpfen!».

29 Organisationen der Schweizer Gesundheitsversorgung und der internationalen Zusammenarbeit fordern darin, dass die Schweiz sich an den WHO-Kodex zur Rekrutierung von Gesundheitspersonal hält.

Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen- und Pflegefachmänner (SBK) weist darauf hin, dass Schweizer Gesundheitseinrichtungen immer hemmungsloser im Ausland rekrutierten. Die Schweiz muss gemäss WHO-Kodex bedarfsgerecht Gesundheitspersonal ausbilden und in ein qualitativ gutes Arbeitsumfeld investieren.

Ungehemmte Rekrutierung

Dabei kann immer hemmungslosere Rekrutierung im Ausland keine Lösung sein, sagt Martin Leschhorn von Medicus Mundi Schweiz: «Die unregulierte Rekrutierung von Gesundheitspersonal geht auf Kosten der Gesundheitsversorgung von Menschen in einkommensschwachen Ländern. Unter der sich gegenseitig Gesundheitspersonal abwerbenden Politik, leiden die Menschen im globalen Süden am meisten. Ausgerechnet die Menschen also, die von einer weitaus höheren Krankheitslast als wir betroffen sind.»

Der dringende Aufruf stellt 6 Forderungen auf, die es gilt in der Schweiz umzusetzen, damit in Zukunft genügend Gesundheitspersonal in der Schweiz und weltweit zur Verfügung steht.

Für weitere Auskünfte

Martin Leschhorn Strebel, Direktor, Medicus Mundi Schweiz: 079 673 02 24

SBK Schweiz, Choisystrasse 1, Postfach, 3001 Bern, newsroom@sbk-asi.ch, 031 388 36 36

Medicus Mundi Schweiz Murbacherstrasse 34 4056 Basel info@medicusmundi.ch