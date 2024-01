Aus Artware Multimedia wird KenCube

Wien (ots) - KenCube hat die Chat-Funktion in seinem Intranet überarbeitet und reaktiviert. Die Verwendung populärer Instant-Messenger-Dienste für den betriebsinternen Gebrauch wird in vielen Firmen wegen Datenschutzbedenken vermieden oder verboten. KenCube hat nun die Chat-Funktion in seinem Intranet überarbeitet und reaktiviert. Beschäftigte können so ...

mehr