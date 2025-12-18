RTLZWEI

Zehn Jahre "Hartz und herzlich"! RTLZWEI zeigt mit "Hartz und herzlich - 10 Jahre" zwei besondere Folgen der Sozialreportage im Januar!

München (ots)

Zwei Folgen blicken auf "Hartz und herzlich"-Highlights der letzten zehn Jahre zurück

Bekannte Protagonisten aus verschiedenen Städten treffen erstmals aufeinander

"Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 6. und 13. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Seit zehn Jahren begleitet die Sozialdokumentation "Hartz und herzlich" Menschen an der Armutsgrenze in ihrem Alltag. In zwei Folgen treffen nun die Bewohner aus verschiedenen Orten aufeinander und erinnern sich gemeinsam an die Höhepunkte aus einem Jahrzehnt der Langzeit-Dokumentation. "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 6. und 13. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

"Hartz und herzlich" gibt Menschen eine Stimme, die am Rande der Gesellschaft stehen. Seit zehn Jahren gibt die Dokumentation Einblick in das tägliche Leben von Personen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Mehr als 700 Folgen und über 37.000 Sendeminuten wurden bisher gezeigt. Dabei kamen mehr als 500 Bürger in 20 Städten zu Wort, die von ihrem Leben und bewegenden Schicksalen berichteten. In zwei Folgen treffen bekannte Bewohner aus unterschiedlichen Städten nun erstmals aufeinander und lassen die Sendung in all ihren Facetten Revue passieren.

"Hartz und herzlich"-Urgestein Elvis und Ehefrau Katrin reisen nach Trier und treffen dort bei einem bunten Gartenempfang unter anderem auf den singenden Busfahrer Roger mit Frau Uschi. Auch Triererin Valeska und Zwillingsmama Janine sind bei ihrem Treffen in Mannheim sofort auf einer Wellenlänge. In Magdeburg lernen sich Rentnerin Siggi und die Rostockerin Pamela kennen und entdecken sofort Gemeinsamkeiten: Zum Beispiel den gemeinsamen Ex-Freund Micky! In Warnemünde erlebt der neunjährige Bryan einen ganz besonderen Moment: Er sieht zum ersten Mal das Meer, als er und seine Familie die Rostockerin Brigitte in einer Strandbar besuchen.

Zwischen den Begegnungen schaut "Hartz und herzlich" auf die letzten zehn Jahre zurück und führt, anhand eines ABCs von A wie arbeitslos über G wie Glücksmomente bis Z wie Zahltag, durch die emotionalsten, traurigsten, schönsten und spannendsten Momente der Doku - kommentiert von Sendungs-Bekanntheiten wie Elvis und Katrin aus Mannheim, Jens aus Pirmasens oder Carsten und Jean aus Rostock.

Serienliebling Elvis schaut nostalgisch auf das letzte Jahrzehnt und richtet sich mit einer emotionalen Botschaft an die Fans der Serie: "Vielen lieben Dank für die letzten 10 Jahre, dass ihr uns mitverfolgt habt, zugeschaut habt und Dankeschön, dass ihr so hinter uns steht."

Die beiden Folgen "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 6. und 13. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten mit hoher Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Bewohner und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.