Diese Woche bei "Love Island VIP": Eine Sexbeichte und Tränen nach der Rückkehr in die Villa

Drama bei der Zusammenführung der Islander

Tatum beichtet Sex mit Filip

Diesen Abend wird kein Islander jemals vergessen! Der Members Club macht dicht und für Josh, Umut, Filip und Yannick ist es an der Zeit, eine schwere Herzensentscheidung zu treffen. Kehren sie solo oder mit einer Granate an ihrer Seite zurück? Und auch in der Villa stellt Sylvie Meis die Islanderinnen vor eine harte Wahl: Bleiben sie bei ihrem Couple, oder switchen sie zu einer der neuen Granaten? "Love Island VIP" am 23. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Der Moment ist gekommen, auf den alle so lange hin gefiebert haben: die Islander und Islanderinnen werden in der Villa wiedervereint. Doch der Abend verläuft so ganz anders als gedacht. "Keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Ich habe mit allem gerechnet, aber das hier ist hardcore!", bringt es Filip auf den Punkt.

Erst lässt Tatum die Bombe platzen und flüstert Laura mit Blick zu Filip ins Ohr: "Wir hatten Sex!". Dann erfährt Jeje, dass ihre Freundin Joena eine Kuschelnacht mit Umut hatte. "Ich hätte das nie von Joena gedacht!", schluchzt Jeje tränenüberströmt. Auch Umut ist am Boden zerstört und weint: "Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen. Ich mache mir alles immer wieder selbst kaputt!". Nur wenige Stunden später dann die Eskalation. "Dein Saubermann-Image ist hiermit beendet", geht Laura Filip an. Der sieht rot und will nur noch die Villa verlassen. "Bringt mir bitte meine Koffer", verlangt er in der Strandhütte!

Die Stimmung? Am Tiefpunkt. Yannick bringt es auf den Punkt: "Bevor wir aus der Villa ausgezogen sind, war alles wunderschön und jetzt liegt alles in Schutt und Asche!"

"Love Island VIP" am 23. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.