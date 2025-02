dormakaba International Holding AG

dormakaba Lösungen mit German Design Award 2025 ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Zeiterfassungsterminals und eine cloudbasierte Zutrittslösung von dormakaba mit German Design Award 2025 ausgezeichnet

Mit seinem weltweiten Spektrum und seiner internationalen Strahlkraft zählt der German Design Award branchenübergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Die hochkarätige internationale Jury hat nun die neue Terminalgeneration K7 für Zeiterfassung sowie die cloudbasierte Zutrittslösung skyra von dormakaba in der Kategorie Excellent Product Design – Building and Elements mit einem Winner für ihre herausragende Designqualität ausgezeichnet.

Die beiden Auszeichnungen wurden bei der feierlichen Preisverleihung am 7. Februar 2025 in Frankfurt am Main an Bernhard Heitz, Strategic Product Design bei dormakaba, verliehen. „Wir freuen uns sehr und sind stolz auf die beiden Auszeichnungen dieses renommierten, internationalen Designwettbewerbs. Die „Winner“-Auszeichnung des German Design Award würdigt die hervorragende und vorbildlich umgesetzte Gestaltungsleistungen unserer eingereichten Produkte und stärkt so unseren Ruf als designorientiertes, innovatives Unternehmen.“

Die neuen dormakaba Terminals 96 00 und 98 00 der neuen K7-Reihe unterstützen individuelle Arbeitszeitmodelle, erfüllen die spezifischen Bedürfnisse der Arbeitgeber und sind darauf ausgelegt, sich an verschiedene Anforderungen und Display-Designs anzupassen. Die Terminals sind flexibel, zukunftsfähig, einfach zu integrieren und nachhaltig. So arbeiten die robusten Terminals energieeffizient mit einem Näherungssensor. Bei der Konstruktion wurde Wert auf Reparierbarkeit gelegt, was eine nachhaltige Wartung und langfristige Funktionsfähigkeit sicherstellen.

Die smarte, cloudbasierte Zutrittslösung skyra sorgt für einen sicheren, einfachen Zutritt zu verteilten Standorten der kritischen Infrastruktur. Das skyra Portfolio umfasst eine Vielzahl von Schließzylinder-Ausführungen für jede Schließsituation und einen wiederaufladbaren Schlüssel, der in Verbindung mit der mobilen App die Zutrittsrechte und Schließinformationen mit dem Cloud-Service kommuniziert. Die Techniker erhalten die Zutrittsrechte auf ihr Smartphone und können sie jederzeit über Bluetooth an den skyra-Schlüssel weiterleiten. Vor Ort versorgt dann der skyra-Schlüssel den Türzylinder mit Energie und gewährt den Zutritt, auch ohne Netzabdeckung oder Batterie.

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com