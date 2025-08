RTLZWEI

Neue Folgen aus Rostock RTLZWEI zeigt neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock"

Umzug von Sandras Familie wird zur Zerreißprobe

Pamela wehrt sich gegen das Jobcenter

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", ab 25. August täglich um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Neues aus Rostock! In den neuen Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" wird es emotional, turbulent und manchmal auch chaotisch: Sandra und ihre Familie stecken mitten im Umzugsstress - der Traum vom Eigenheim droht in letzter Minute zu platzen! Pamela kämpft mit dem Jobcenter um Gerechtigkeit und Jana erlebt einen Schock: Ihr Internet-Flirt entpuppt sich als Betrüger. Carsten reist mit Freundin Antje nach Mannheim, wo sie Freunde in den Benz-Baracken besuchen. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", ab 25. August montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" begleitet die Bewohnerinnen und Bewohner der Rostocker Plattenbausiedlung am Blockmacherring durch ihren Alltag. Zwischen finanziellen Sorgen, familiären Herausforderungen und kleinen Lichtblicken zeigt das Format, wie nah Hoffnung und Verzweiflung beieinanderliegen können. Die Sozialreportage gibt authentische Einblicke in das Leben am Existenzminimum - und beweist dabei immer wieder: Zusammenhalt, Herz und Humor finden selbst im Plattenbau ihren Platz.

In den neuen Folgen kommt einiges auf die Protagonisten zu. Für Sandra und ihre Familie beginnt ein neuer Lebensabschnitt - raus aus dem Block, rein ins Eigenheim auf dem Land. Doch der Umzug nach Ostfriesland wird zur Zitterpartie. Carsten und Freundin Antje reisen zum ersten Mal nach Mannheim - ganze 750 Kilometer von zuhause entfernt! Dort treffen sie auf die bekannten "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"-Gesichter Michael und Lothar.

Die 58-jährige Pamela steht zum Monatsende ohne Bargeld da: Ihre Witwenrente wird auf das Bürgergeld angerechnet, was sie für ungerecht hält. Sie sucht das Gespräch mit dem Jobcenter und fordert faire Behandlung. Zeitgleich versagt ihre Waschmaschine den Dienst ... Auch bei Jana gibt es schlechte Neuigkeiten: Ihre Online-Bekanntschaft entpuppt sich als Betrüger. Doch sie ist nicht allein - können ihre Freundinnen Nicole, Brigitte und Sabrina Schlimmeres verhindern?

Neue Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" ab 25. August, montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Produziert wird das Format von UFA Show & Factual.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":

Durch persönliche Geschichten, emotionale Momente und die ungeschönte Lebensrealität gewährt "Hartz und herzlich - Tag für Tag" Einblicke in den Alltag von Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, die unter schwierigen Bedingungen mit Arbeitslosigkeit, begrenzten Bildungschancen und finanziellen Engpässen kämpfen. Trotz der Widrigkeiten möchten sie ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.