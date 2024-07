Freiluft-Fondue im übergrossen Caquelon geniessen

Gstaad Saanenland Tourismus

Gstaad, 16. Juli 2024 * * * Das siebte XXL-Fondue-Caquelon wurde am 15. Juli 2024 in Anwesenheit von Flurin Riedi, Tourismusdirektor Gstaad Saanenland Tourismus, Hanspeter Dänzer, Präsident Dorforganisation Abländschen und Mike Haldi, Projektmanager Infrastrukturen & Projekte Gstaad Saanenland Tourismus, eröffnet. Das neue Fondue-Caquelon befindet sich im idyllischen Bergdorf Abländschen unmittelbar oberhalb der Kirche und folgt auf das weltweit erste Ski-in, Ski-out Fondue-Caquelon am Rinderberg, welches auch im Sommer den erlebnis-hungrigen Wandrer:innen offen steht.

Seit letztem Jahr verkehrt ein Elektrobus über den Mittelberg im Saanenland. Das Postauto bringt Feriengäste und Einheimische in das ruhige und idyllische Freizeit- und Wandergebiet Mittelberg-Abländschen. Diesen Sommer verkehrt das gelbe Elektropostauto bis zum 27. Oktober und ist für Übernachtungsgäste mit der Gstaad Card sogar inklusive. Mit dem Bus ist das neue XXL-Fondue-Caquelon bequem zu erreichen und dem Fondue an der frischen Luft steht nichts im Wege.

«Nachdem im letzten Jahr der Elektrobus eingeführt wurde, wird das Angebot im 30-Einwohner-Dorf Abländschen durch die Erweiterung des Fonduelandes weiter ausgebaut. Abländschen soll durch das neue Angebot an touristischer Anziehungskraft gewinnen», erklärt Jan Brand, Leiter Infrastrukturen & Projekte. Neben dem neuen Fondue-Caquelon wird im kommenden Herbst auch die Grillstelle Herrenschwändli erneuert sowie weitere Infrastrukturen stetig verbessert.

Flurin Riedi, Tourismusdirektor der Ferienregion Gstaad, betonte: «Wir wollen unseren Feriengästen mehr als die Promenade in Gstaad zeigen. In unserer Ferienregion gibt es zahlreiche malerische Ecken, die darauf warten, entdeckt zu werden. Unsere Aufgabe besteht darin, sowohl Übernachtungsgäste als auch Tagesbesucher zu diesen wunderschönen und oft noch unentdeckten Plätzen zu führen.»

«Es freut uns, dass auch in unserem Bergdorf Abländschen neue Erlebnisse hinzukommen und in die bestehende Infrastruktur investiert wird», ergänzte Hanspeter Dänzer, Präsident der Dorforganisation Abländschen.

Das Fondueland umfasst mittlerweile sieben XXL Fondue-Caquelons und zwei Fondue-Hüttlis. Ein nostalgischer Fonduerucksack mit allen notwendigen Zutaten kann in den lokalen Molkereien, bei ausgewählten lokalen Leistungsträgern sowie neu auch im Restaurant Zitbödeli in Abländschen reserviert werden. Dieses Angebot wird durch weitere Erlebnisse wie der Käsegrotte, den Gstaader Käseweg auf der Wispile, Olgas Kuhstall auf dem Rinderberg oder auch dem Besuch beim Bauern auf der Alp, im Rahmen von Saanis Familienprogramm, bereichert.

Abländschen: Entschleunigen in unberührter Natur

Das idyllische Bergdorf Abländschen im Saanenland bietet ruhige Erholungsmöglichkeiten in intakter Natur. 30 Einwohner, 3 Bauernfamilien und ein Kartoffelfeld. Das «Detox Valley» verzaubert mit der eindrücklichen Landschaft im Grenzgebiet zwischen Berner Oberland und Freiburger Alpen und gilt noch immer als Geheimtipp in der Ferienregion Gstaad.

Highlights:

Elektro-Postauto: Während der Sommer- und Herbstsaison verkehrt ein gelbes Elektropostauto von Saanen nach Jaun (Bergbahnen) und bringt Gäste nachhaltig in die Region.

Grischbachtal Wanderungen: Vielfältige Wanderungen durch das malerische Grischbachtal bieten beeindruckende Ausblicke auf die umliegenden Berge.

Gastlosen Gebirgskette: Die majestätischen Kalksteinfelsen der Gastlosen bieten ein atemberaubendes Panorama und sind ein Paradies für Wander- und Kletter-Fans.

Kulinarische Highlights: Regionale Spezialitäte im neuen Fondue-Caquelon oberhalb der Kirche im Dorf bei eindrücklichem Panorama geniessen.

Übernachtung und Restauration: Das Berghotel zur Sau, die Grubenberghütte SAC sowie das Restaurant Zitbödeli laden zum Verweilen ein.

Bergregion Abländschen entdecken:

