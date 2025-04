RTLZWEI

"Davina & Shania - We love Monaco": Davinas Erbe, ein Hotelbrand, Shania will ausziehen und Carmens Geburtstag

Polizeieinsatz und Hotelbrand: Davina und Shania unter Schock

Ziehen die Geiss-Girls jetzt in getrennte Wohnungen?

Start der neuen Staffel "Davina & Shania - We love Monaco" am 28. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 21. April auf RTL+

Davina und Shania sind zurück! Die Geiss-Töchter beweisen in den neuen Episoden von "Davina & Shania - We love Monaco", dass sie auch ohne Mama Carmen und Papa Robert ein Jetset-Leben pflegen. Dass das nicht immer glamourös ist, müssen sie am eigenen Leib erfahren. Denn plötzlich sind die beiden in einen Polizeieinsatz und einen Hotelbrand verwickelt. Zu sehen gibt es das Ganze ab dem 28. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Emotional wie nie! Lebensgefährlich wie nie! Lustig wie nie! Davina und Shania sind mit allerhand neuen Storys aus ihrem Leben zurück. Die Geiss-Töchter haben im vergangenen Jahr einiges erlebt. Sei es ein Hotelbrand in Berlin, aus dem sie sich retten müssen, Davina und Shania als Hammerbräute auf der Baustelle oder geschwisterlicher Ärger in Bozen, der damit enden könnte, dass eine der Schwestern aus der gemeinsamen Wohnung auszieht.

Davina regelt ihren Nachlass: Mit 20 Jahren denkt sie daran, wer aus ihrer Familie was bekommt. Wie sie auf diesen Gedanken kommt? In Berlin darf sie in ein Rennauto steigen - ein gefährliches Unterfangen. Vater Robert äußert direkt Bedenken. Was ist, wenn Shania das Auto manipuliert, um schneller an das Erbe ihrer Schwester zu kommen? Dieser Gedanke gehört schon bald der Vergangenheit an, denn in zwei gutaussehenden Rennfahrern sieht Mama Carmen sofort potenzielle Schwiegersöhne.

Doch es geht nicht nur nach Berlin - auch in Paris erleben die Millionärstöchter an der Seite von Katy Perry, Kendall Jenner und Co. auf einem VIP-Event einiges. Dabei quält Davina die Unsicherheit über ihre Optik. Zurück in Monaco renoviert Shania eine alte Wohnung - in die sie selbst auch ziehen möchte. Wie wird Davina darauf reagieren, dass ausgerechnet ihre kleine Schwester ausziehen will?

Mama Carmen feiert im Mai ihren 60. Geburtstag - und das muss so richtig zelebriert werden, finden die Geissens! Also alle außer Carmen, die am liebsten nur mit ihren Töchtern und Robert feiern möchte. Aber statt mit drei Gästen planen sie mit 300, und schon bald wird Mama Carmen überstimmt. Ihr großer Traum wäre ein Auftritt von Sänger Johnny Logan. Wird Robert ihr diesen erfüllen und ihren Jugendschwarm nach St. Tropez einfliegen lassen?

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung ab 28. April 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Davina & Shania - We love Monaco":

Seit 14 Jahren stehen Davina und Shania bei RTLZWEI für "Die Geissens" vor der Kamera. In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und der ersten eigenen Wohnung.