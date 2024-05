Gebäudehülle Schweiz / Enveloppe des édifices Suisse

Neuer Lehrgang «Eidg. dipl. Gebäudehüllenplaner/in HFP»

Für die Energiewende braucht es Profis der Gebäudehülle. Deshalb wurde der neue Lehrgang «Gebäudehüllenplaner/in» entwickelt.

Start: August 2024.

Uzwil, 14. Mai 2024 – Um die Energiewende zu schaffen, bedarf es bis ins Jahr 2050 für den Zubau von Photovoltaik schätzungsweise 16'500 Fachleute und für das Modernisieren des Gebäudeparks rund 20‘500 Fachleute im Mittel pro Jahr, Tendenz steigend. Gefragt ist zudem branchenübergreifendes Fachwissen in der Planung von relevanten Übergängen zwischen Gebäudeteilen. Denn: Rund 1,5 Millionen Gebäude in der Schweiz weisen Erneuerungsbedarf auf – insbesondere bei der Gebäudehülle, wo das grösste Energiesparpotenzial steckt. Das sorgfältige Realisieren der Übergänge stellt sicher, dass es später nicht zu Schäden am Bau kommt. Der neue Lehrgang «Gebäudehüllenplaner/in» – entwickelt vom Bildungszentrum Polybau zusammen mit dem Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV und suissetec – setzt hier an.

Der Lehrgang dauert rund zwei Jahre und richtet sich an Absolventen einer Berufsprüfung im Bereich Gebäudehülle, Spenglerei, Gipserei oder Holzbau. Des Weiteren ist dieser Lehrgang auch eine sinnvolle Weiterbildung für Zeichnerinnen und Zeichner mit Fachrichtung Architektur. Mit den Spezialkenntnissen aus ihrem ursprünglichen Fachgebiet, eignen sie sich mit der Weiterbildung umfassendes Wissen in Bezug auf die gesamte Gebäudehülle an. Abgeschlossen wird mit einem eidgenössischen Diplom (höhere Fachprüfung). «Die Baubranche benötigt mehr Fachkräfte für das Planen von umfassenden Gebäudehüllen», sagt Beat Hanselmann, Leiter Bildung bei Polybau. «Absolventen werden nicht nur ihre Karrieren vorantreiben, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zu einem energie­effizienten und nachhaltigen Gebäudepark Schweiz leisten.»

Mit dem Einführen dieses neuen Lehrgangs reagiert die Branche proaktiv auf die dringende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften, die für das Realisieren der Ziele der Energiestrategie 2050 unerlässlich sind.

Weiterführende Informationen zum Lehrgang: gebäudehüllenplaner.swiss

Verein Trägerschaft Gebäudehüllenplaner

Der Verein Trägerschaft Gebäudehüllenplaner wurde im Februar 2021 gegründet. Der Verein entwickelt den Lehrgang «Gebäudehüllenplaner/in HFP» und gewährleistet die rechtliche Trägerschaft für die Durchführung der Höheren Fachprüfung Gebäudehüllenplaner/in. Getragen wird der Verein vom Bildungszentrum Polybau, dem Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV und dem Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband suissetec.

Schulstandorte: Uzwil, Lostorf, Wallisellen

Anmeldeschluss: 15. Juli 2024

Lernstoff: Projektieren von Gebäudehüllen, Koordinieren und Perfektionieren der Ausführung, Leiten von Projektteams, Beraten von Kunden

Die Baubranche befindet sich im Umbruch. Die Digitalisierung, die Internationalisierung, die wachsende Komplexität der Bauprojekte und stets neue Materialien bieten schlauen Köpfen mit gutem Vorstellungsvermögen spannende Zukunftsaussichten in dieser gut bezahlten Branche.

Verein Trägerschaft Gebäudehüllenplaner Lindenstrasse 4 9240 Uzwil 071 955 70 40 info@gebäudehüllenplaner.swiss gebäudehüllenplaner.swiss