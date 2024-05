CoinEx Global Limited

CoinEx feiert den Bitcoin-Pizza-Tag mit der „One Bite of Bitcoin"-Kampagne

Hongkong (ots/PRNewswire)

CoinEx startet am Bitcoin-Pizza-Tag die Kampagne „One Bite of Bitcoin" und lädt die globale Krypto-Community ein, zu feiern und die festliche Stimmung zu erleben.

Der Bitcoin Pizza Day wird jedes Jahr am 22. Mai gefeiert und erinnert an das historische Ereignis, als Laszlo Hanyecz am 22. Mai 2010 10.000 BTC gegen zwei Pizzen eintauschte, was einen bedeutenden Wendepunkt in der praktischen Anwendung von Bitcoin darstellte.

Zur Feier des Tages wird „One Bite of Bitcoin" sowohl online als auch offline mit den folgenden Veranstaltungen stattfinden:

One Line to Bitcoin: Die Teilnehmer sind eingeladen, auf dem offiziellen Twitter/X-Konto von CoinEx Slogans zu verfassen, die ihre Ansichten über die Perspektiven von Bitcoin auf den Punkt bringen. Der innovativste und fesselndste Slogan wird mit 10.000 $CET prämiert, mit freundlicher Genehmigung von CoinEx.

Share Your Slice: Die Teilnehmer sind eingeladen, ein Foto von sich mit ihrer Pizza oder ein durch KI oder andere Tools generiertes Pizzabild in den Kommentaren des entsprechenden Beitrags auf dem offiziellen Twitter/X-Konto von CoinEx zu teilen. Die beste Arbeit wird mit einem Preis von 10.000 $CET ausgezeichnet.

Offline-Treffen: Offline-Treffen werden an ausgewählten Orten abgehalten, darunter Brasilien, Kamerun, Indien, Indonesien, Malaysia, Nigeria, die Philippinen, Spanien und Vietnam. Das Treffen wird in verschiedenen Formen abgehalten, je nach lokaler Kultur, z. B. in Pizzerien oder neben Foodtrucks mit Pizza. Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem regionalen Twitter/X-Konto von CoinEx.

Um mehr über die Kampagne zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website von CoinEx oder folgen Sie uns auf den Kanälen der sozialen Medien.

Informationen zu CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet Spot- und Marginhandel, Futures, Swaps, Automated Market Maker (AMM) und Finanzmanagementdienste für über 5 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen.

Mit seinen „hochwertigen, schnellen und umfassenden" Listing-Strategien hat CoinEx über 1.000 Token und mehr als 1.400 Handelspaare gelistet. Diese umfangreiche Auswahl ermöglicht Nutzern den Zugang zu den neuesten Kryptowährungen an der Spitze der Innovation. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an das Prinzip „Benutzer zuerst" gehalten. Mit der aufrichtigen Absicht, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx Personen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand einen mühelosen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es benutzerfreundliche Produkte anbietet.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/coinex-feiert-den-bitcoin-pizza-tag-mit-der-one-bite-of-bitcoin-kampagne-302146008.html