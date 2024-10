RTLZWEI

Neues aus Rostock: Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" bei RTLZWEI

München (ots)

Rückkehr in das Rostocker Viertel Groß Klein

Ein Wiedersehen mit Manja und Nicole

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", ab dem 21. Oktober von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

"Hartz und herzlich - Tag für Tag" kehrt täglich mit neuen Folgen zurück nach Rostock. Die Sozialreportage begleitet hautnah den Alltag von Menschen im Blockmacherring, dem sozialen Brennpunkt der Hansestadt. In den neuen Folgen gibt es einige Wiedersehen: Die kranke Manja kann nach über einem Jahr wieder das Bett verlassen und vor die Kameras treten. Auch Nicole ist zurück und besucht ihre Familie. Außerdem kommt bei Carstens Geburtstagsparty hoher Besuch aus den Mannheimer Benz-Baracken. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" - ab dem 21. Oktober montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI.

Die Sozialreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" widmet sich in den neuen Folgen erneut dem Blockmacherring im Stadtteil Groß Klein. Seit 2017 begleitet RTLZWEI dort den Alltag verschiedener Menschen, die alle mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben: Arbeitslosigkeit, geringere Bildungschancen und oftmals ein Leben an der Armutsgrenze.

In den neuen Episoden gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Manja ist an Multipler Sklerose erkrankt und konnte ihr Bett über ein Jahr nicht verlassen. Nun steht sie erstmals wieder vor der Kamera. Ebenfalls zurück ist Nicole, die ihre Familie in der Hansestadt besucht. Damian macht sich auf den Weg von Hannover nach Rostock. Er möchte sich wieder eine Lebensgrundlage in seiner alten Heimat aufbauen. Wird sein Traum wahr werden?

Blockmacherring-Urgestein Regina plagen in den neuen Folgen Existenzängste. Eine unerwartete Mieterhöhung könnte die Rentnerin nun auch noch ihre Wohnung kosten. Kann sie die neue finanzielle Herausforderung stemmen oder muss sie ihre Wohnung verlassen? Carsten hingegen plant eine große Geburtstagsparty und lädt Besuch aus "Hartz und herzlich -Tag für Tag Benz-Baracken" ein.

Bei Maik und Jasmin liegen die Nerven blank. Das Jugendamt überlegt, die Familie an ein Mutter-Kind-Heim außerhalb von Rostock zu vermitteln. Doch Ehemann Maik will nicht aus der Wohnung ausziehen. Wird die Familie auseinandergerissen?

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" - ab dem 21. Oktober immer montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock":

Durch persönliche Geschichten, emotionale Momente und die ungeschönte Lebensrealität gewährt "Hartz und herzlich - Tag für Tag" Einblicke in den Alltag von Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, die unter schwierigen Bedingungen mit Arbeitslosigkeit, begrenzten Bildungschancen und finanziellen Engpässen kämpfen. Trotz der Widrigkeiten möchten sie ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.