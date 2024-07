RTLZWEI

Technische Probleme bei Peter und die Fingerhuths erkunden die Costa Brava

München (ots)

Peter und Angelika stehen vor technischen Problemen bei ihrem neuen Wohnwagen

Die Fingerhuths erkunden die spanische Costa Brava

Ausstrahlung der dritten Folge am Montag, 22.07., um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Endlich sind Peter und Angelika auf dem Marina di Venezia angekommen, schon haben sie technische Probleme mit ihrem neuen Wohnwagen. Die Wahl zur Miss Marina ist in vollem Gange, wird vielleicht sogar Saschas neue Freundin zur Campingplatz-Schönheit gewählt? Die Fingerhuths bereisen in diesem Jahr die Costa Brava - wo Nicole ihre Angst vorm Bootfahren ablegen möchte. Die dritte der zehn neuen Folgen läuft am Montag, dem 22. Juli 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Die Wahl zur Miss Marina steht für Sascha und Dennis weiterhin im Fokus. Finden die beiden Camper die schönsten und talentiertesten Frauen des Marina di Venezia? Die Anreise von Saschas Freundin kommt da gerade recht, sie wäre als Teilnehmerin in seinen Augen perfekt. Doch mit der Anreise ist der Traum vom Männerurlaub für Dennis vorbei, denn er muss jetzt mit dem frisch verliebten Pärchen vorliebnehmen.

Ebenfalls frisch angereist ist Familie Bonk - mit einem Luxus-Wohnmobil und Hund Tyson. Der darf erstmal eine ausgiebige Runde über den Hundebereich des Campingplatzes machen. Peter und Angelika haben bereits in der vergangenen Woche ihren Platz bezogen, doch nun macht ihnen die Technik ihres neuen, teuren Wohnwagens einen Strich durch die Rechnung. Ob ihnen jemand unter die Arme greifen kann? Die Freundinnen Kinsy und Yumna sind ebenfalls auf der Suche - nicht nach Hilfe, sondern nach Yumnas Koffer. Denn der ist spurlos verschwunden.

Und dann gibt's noch Familie Fingerhuth. Allerdings erkundet die in diesem Jahr die Costa Brava. Nicole möchte sich ihrer Angst vorm Bootfahren stellen - die Clique schippert gemeinsam auf den Kanalstraßen von Empuriabrava.

Die Camping-Dokusoap wird von STORYHOUSE produziert. Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Die neuen Folgen von "Bella Italia" wurden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert und mit dem Label "green motion" ausgezeichnet.

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Die Doku-Soap spielt auf einem ganz besonderen Mikrokosmos: auf dem größten Campingplatz Europas. Der Marina di Venezia ist zwar in Italien, aber fest in deutscher Hand. Die meisten der 12.000 Camper kommen aus Deutschland und bringen ihre ganz persönliche Geschichte mit. "Bella Italia" ist nicht nur eine Begleitreportage über den Alltag auf einem Campingplatz. Vielmehr erzählt sie in den Folgen die großen und kleinen Dramen, die sich im Urlaub abspielen.