Neue Folgen: Sonya Kraus und Guido Cantz moderieren die RTLZWEI Quizshow "Glücksrad"

München (ots)

Guido Cantz ist neuer "Glücksrad" Moderator

Aufzeichnung der beliebten Kultshow in Köln

Ticketverkauf startet am Sonntag, den 1. Oktober

Das Glücksrad dreht sich wieder. Ab Oktober starten die Dreharbeiten für neue Folgen der beliebten Unterhaltungsshow. Neu dabei ist Entertainer und Moderationsprofi Guido Cantz, der gemeinsam mit Sonya Kraus die RTLZWEI Quizshow moderiert. Er übernimmt für Thomas Herrmanns, der nach vier Folgen sein Amt als Buchstabenfee niederlegt. Die Zuschauer können sich auf mehr Rätselspaß, mehr Spannung und noch mehr Spielrunden freuen. Tickets gibt es ab Sonntag, den 1. Oktober online im Glücksrad-Ticketshop gluecksrad-tickets.de.

Wie lauten die gesuchten Wörter, Begriffe oder Redewendungen? Diese Frage wird in zwei Vorrunden den Kandidatinnen und Kandidaten der Retro-Show gestellt, bevor sie in das große Champions-Finale einziehen können. Dabei haben es die Rätsel ganz schön in sich. Kein Wunder, dass es bei den Lösungsversuchen mitunter zu lustigen Wortneuschöpfungen der Teilnehmenden kommt. Auch die ein oder andere Redewendung wird kreativ umgedichtet.

Das Drehen am Glücksrad entscheidet darüber, welcher Geldbetrag derjenigen Person gutgeschrieben wird, wenn sie einen Konsonanten errät. Doch das ist oftmals nicht so einfach. Damit es leichter wird, können sich die Kandidatinnen und Kandidaten vom erspielten Geld Vokale kaufen. Aber Vorsicht: Nur die Person, die am Ende der Runde den höchsten Kontostand vorweisen kann, zieht ins Finale ein und spielt um den großen Gewinn. Der zusätzliche Clou: Das Glücksrad kann auch auf dem Bankrott-Feld stehen bleiben. Damit ist der gesamte erspielte Kontostand von jetzt auf gleich verloren. Wer also am Glücksrad bestehen möchte, benötigt die perfekte Mischung aus Mut, Glück und Geschick.

Im anschließenden Champions-Finale treffen dann die Siegerinnen und Sieger aus den Vorrunden aufeinander. Im Buzzer Duell heißt es höchste Konzentration zu bewahren. Denn nur wer schnell ist und richtig löst hat am Ende die Chance auf einen großen Zusatzgewinn.

Tickets für die unterhaltsame Aufzeichnung mit Sonya Kraus und Guido Cantz gibt es ab 01.10.2023 bei gluecksrad-tickets.de.

Produziert wird "Glücksrad" von Banijay Productions Germany GmbH.

Über "Glücksrad": Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das Glücksrad von Sonya Kraus und Guido Cantz.