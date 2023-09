RTLZWEI

"VIPs only!" - die Daily-Dokuserie bietet auch in der zweiten Woche weiterhin aufregende Unterhaltung!

Bild-Infos

Download

München (ots)

Neue Daily-Dokuserie über das private Leben deutscher VIPs

In der zweiten Woche gehen gleich mehrere VIPs auf Immobilienjagd, Djamila fragt ihre Tochter um Rat und Yasin und Paco werden mit ihrer Vergangenheit konfrontiert

Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Auch in Woche zwei haben die Stars von "VIPs only!" keine Zeit sich auszuruhen. Die kommenden Folgen versprechen erneut einen Einblick in das aufregende Leben der High Society, vollgepackt mit Glamour, Abenteuer und Drama. "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" läuft Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

In den kommenden Folgen sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Bikini-Designerin Carmen Diaz und Seherin Lilo von Kiesenwetter auf Immobilienjagd gehen. Carmen sucht ein neues, luxuriöses Domizil auf Ibiza, da ihr aktuelles Anwesen für sie allein zu groß geworden ist. Wird sie das perfekte Domizil finden? Auch Walentina Doronina und ihr Verlobter Can sind auf der Suche nach einer angemessenen Luxusresidenz auf Ibiza. Doch die Hausbesichtigungen nehmen eine unerwartete Wendung.

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein steckt in den Vorbereitungen für seinen Geburtstag, wird jedoch von seiner brasilianischen Freundin mit deren luxuriösen Vorstellungen in den Wahnsinn getrieben. Patricia Blanco versucht sich als Jurymitglied auf einem Poloturnier, nachdem sie nun ihre Brötchen selbst verdienen muss. Dschungelkönigin Djamila Rowe bekommt für ihr Social-Media-Business Unterstützung von ihrer 13-jährigen Tochter Jada. Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Tochter verlaufen?

Reality-Gigolo Gigi Birofio möchte seine BFF Christina Dimitriou in Kroatien auf einer Party verkuppeln. Doch schon der Weg zur Partylocation wird zu einem waghalsigen Abenteuer. Die Datingshow-Urgesteine Yasin Mohamed und Paco Herb sehnen sich nach einem richtigen Männertag, doch die Frauenwelt lässt die beiden nicht los. Die beiden Dating-Experten begeben sich auf eine abenteuerliche Reise zu einem Festival, wo sie auf einige ihrer Ex-Liebschaften treffen. Wie werden die Begegnungen verlaufen?

Die neuen Episoden von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" gibt es Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Produziert wird das Format von RTL Studios und Yellowstone Productions. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt"

Die neue RTLZWEI-Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" gibt exklusive Einblicke in die Welt der Stars im Ausland. Hier zeigen deutsche VIPs hautnah, wie sie leben und lieben, wie sie feiern und was sie alles bewegt. Begleitet werden verschiedene Celebrities, die ihr Privatleben offen und authentisch mit den Zuschauern teilen. Von mit Prominenz gespickten Partys bis zum Abschiednehmen vom Luxusleben oder Neuanfängen ist bei "VIPs only!" alles dabei - echtes Jetsetleben eben.