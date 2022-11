Mantisco

Mantisco schließt sich dem Ascent-Programm von Outlier Ventures für Web3-Spiele an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Mantisco wurde von Outlier Ventures, dem weltweit führenden Web3-Accelerator, für das Ascent-Programm ausgewählt

Mantisco will in den Jahren 2023 und 2024 zwei Web3-Spiele mit AAA-Bewertung herausbringen

Mantisco, ein Entwickler und Herausgeber von Web3-Spielen mit Sitz in Seoul, Korea, gab heute das Onboarding bei Outlier Ventures, einen weltweit führenden Web3-Accelerator, bekannt. Dies ist die zweite Web3-Partnerschaft seit Immutable X im Oktober dieses Jahres.

Outlier Ventures mit Sitz in London ist nach dem Investitionsvolumen die führende Web3-Accelerator- und -Gründergemeinschaft. Outlier Ventures arbeitet mit 200 weltweiten Web3-Gründern zusammen und führt damit die Investition in Web3 an, während es DeFi-, NFT- und Blockchain-Infrastruktur-Start-ups unterstützt. Zu den bedeutendsten aktuellen Hinzufügungen zum Portfolio gehören Cosmos und Cudos, die zu Erweiterung eines erfolgreichen und nachhaltigen Web3-Ökosystem beitragen.

Über das Ascent-Programm arbeitet Mantisco mit Outlier Ventures an Token-Design und -Wirtschaft, Community-Aufbau, Marktpositionierung und anderen geschäftsbezogene Aktivitäten zusammen, einschließlich Finanzierung und Notierung an den führenden globalen Börsen.

Mantisco hat sich darauf konzentriert, „Spiele anzubieten, die nachhaltige Standards für Blockchain-Gaming setzen und Spieler mit unterschiedlichen demografischen Hintergründen zusammenbringen, was eine aktive Beteiligung der Nutzer mit hoher Belohnung ermöglicht." Mantisco möchte „seiner Community durch stilsichere, actiongeladene Kämpfe, ansprechende In-Game-Szenarien und verschiedene Möglichkeiten für Nutzer, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und gegeneinander anzutreten, Spannung und Spielspaß vermitteln. Dabei sollen sie auch echte Eigentumsrechte an In-Game-Assets haben können."

Mantisco hat zwei Web3-Spiele mit AAA-Bewertung entwickelt, „Hunter's Arena: Rebirth" sowie eine eigene Version des zuvor veröffentlichten Titels „Hunter's Arena: Legend" mit weltweit mehr als 12 Millionen Downloads, sowie „The Wild West", das auf Unreal 5 aufbaut und auf der Web3-Gaming-Plattform von Matisco erhältlich sein wird.

„Hunter's Arena: Rebirth" soll 2023 erscheinen und die Veröffentlichung von „The Wild West" ist für Sommer 2024 geplant.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1956730/MantiscoXOV.jpg

