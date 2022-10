The London Psychiatry Centre

Weltneuheit: Neues Modell und Behandlung für Gemütszustandsstörungen verzeichnen sehr hohe Erfolgsquote

Das London Psychiatry Centre hat ein weltweit einzigartiges Modell für Gemütszustandsstörungen vorgestellt, das die Präzisionsmedizin und die mitochondriale Behandlung mit hochdosiertem Levothyroxin und rTMS (zum Patent angemeldet) umfasst. Gestützt auf die Ergebnisse einer Kohorte von 55 Patienten ist dies die erste jemals veröffentlichte Studie, die eine vollständige Heilung von schwerwiegenden gemischten und depressiven Symptomen bei allen Formen von bipolaren Störungen nachweist.

Das Whitepaper „ A New Treatment Protocol of Combined High-Dose Levothyroxine and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Rapid-Cycling Bipolar Spectrum Disorders: A Cohort Evaluation of 55 Patients" (dt. Ein neues Behandlungsprotokoll mit einer Kombination aus hochdosiertem Levothyroxin und repetitiver transkranieller Magnetstimulation zur Behandlung schnell wechselnder bipolarer Spektrumsstörungen: eine Kohortenauswertung von 55 Patienten) zeigt, dass von 55 Patienten, die mit der Kombination aus hoch dosiertem Levothyroxin und rTMS und RTMS behandelt wurden, 53 sich vollständig erholt haben und eine erhebliche Verbesserung ihrer Lebensqualität verzeichnen konnten. Während 80 % der bipolaren Patienten im Durchschnitt 3,8 Medikamente einnehmen, nahmen 58 % der Patienten in der Kohorte lediglich Levothyroxin ein, und die durchschnittliche Anzahl der Arzneimittel bei allen Patienten betrug nur 1,8. Die Behandlung wurde gut vertragen. Nur bei einem Patienten traten geringfügige reversible Nebenwirkungen auf.

Diese Behandlung wird das Leben derjenigen verändern, die unter gemischten, hypomanischen und depressiven Phasen aufgrund von Bipolar-I- und -II-Störungen, unterschwelligen Depressionen und Depressionen mit rasenden/überladenen Gedanken oder Gemütserregungen leiden. Unter letzteren leiden bis zu 40 % aller von Depressionen Betroffenen. Diese Gruppe erfährt eine Verschlechterung durch Antidepressiva und die unterschwelligen Symptome verbessern sich mit der Standardkombination von Quetiapin und Stimmungsstabilisatoren nicht.

Die bipolare Spektrumsstörung (BSD) ist eine Gruppe von Erkrankungen, die die Lebensqualität stark beeinträchtigen und eine hohe Depressionsbelastung sowie einen um 10 Jahre verfrühten Tod durch Herzerkrankungen bei 4/10 und eine Selbstmordrate von 2/10 zur Folge haben. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ergeben, dass der Grad der Behinderung bei BSD höher ist als bei allen Formen von Krebs, Epilepsie und allen bekannten neurologischen Krankheiten, einschließlich Alzheimer.

Dr. Andy Zamar, der Erfinder des Protokolls, und sein Team werden das Modell und die Behandlungsergebnisse auf dem Kongress der World Psychiatric Association 2022 zum Thema „New Horizons in Psychiatric Practice" (10. bis 12. November, Malta) präsentieren.

Das London Psychiatry Centre ist für seine Pionierarbeit in der Psychiatrie bekannt und hat im Vereinigten Königreich und in Europa neue Technologien wie rTMS und eTNS auf den Markt gebracht. Es ist auch das erste Zentrum weltweit, das die Präzisionmedizin erfolgreich in der Psychiatrie anwendet.

