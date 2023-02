Universität St. Gallen

Bargeld ist wieder meistgenutztes Zahlungsmittel in der Schweiz

Der Abwärtstrend der Bargeldnutzung ist gestoppt. Rund jede dritte Zahlung in der Schweiz erfolgt in bar. Am meisten Geld wird aber mit der Kreditkarte ausgegeben. Das zeigt der aktuelle «Swiss Payment Monitor» der Universität St.Gallen (HSG) und der ZHAW. Für die Untersuchung wurden Ende 2022 rund 1450 Personen repräsentativ für die ganze Schweiz befragt.

«Bargeld wird vor allem für kleine Beträge bis 20 Franken verwendet, weshalb es zwar häufig eingesetzt wird, aber gemessen am Umsatz eine weniger wichtige Rolle spielt», sagt Tobias Trütsch, Zahlungsökonom an der HSG. Er steht für Rückfragen und Interviews gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen des Swiss Payment Monitors finden Sie in einem Online-Beitrag sowie unter: www.swisspaymentmonitor.ch

Kontakt für inhaltliche Rückfragen:

Dr. Tobias Trütsch, Managing Director am Center for Financial Services Innovation ( FSI-HSG)

tobias.truetsch@unisg.ch

Bild: Adobe Stock / studio v-zwoelf

