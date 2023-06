RTLZWEI

Starkes Finale für "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI

München (ots)

7,2 % MA in werberelevanter Zielgruppe (14-49 Jahre)

6,4 % MA beim jungen Publikum der 14-29-Jährigen

"Berlin - Tag & Nacht" am Vorabend mit 7,7 % MA (14-49 Jahre)

Ein spannendes Finale gab es gestern in der zehnten und letzten Folge "Kampf der Realitystars" zu sehen. Am Mittwochabend erreichte die Show 7,2 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Auch in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) überzeugt "KDRS" weiterhin und kam hier auf 6,4 % MA.

In der finalen Folge verfolgten die Zuschauerinnen und Zuschauer das Highlight der Staffel, in dem Serkan Yavuz bei der letzten Stunde der Wahrheit zum Sieger und "Realitystar des Jahres 2023" gekührt wurde.

Auch am Vorabend überzeugte das Programm bei RTLZWEI. Die Daily Soap "Berlin - Tag & Nacht" erzielte 7,7 % MA (14-49 Jahre).

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,2 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 14.06.2023, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.