Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Die neue Sternen-Suite auf der Madrisa ist eröffnet

Himmlisch übernachten auf fast 1'900 m. ü. M. inmitten der schönen Bergnatur, dies ist neu möglich auf der Madrisa in der Region Davos Klosters.

Die Madrisa in der Region Davos Klosters eröffnet seine neue Sternen-Suite hoch oben auf dem Berg. In einem kuschlig warmen Bett liegen auf fast 1‘900 m. ü. M. und in den Sternenhimmel schauen, die Madrisa macht es möglich. In der gemütlich eingerichteten Sternen-Suite können Sie die Natur von einer ganz neuen Perspektive erleben und verpassen mit Sicherheit keine Sternschnuppe mehr. Noch nie war eine Übernachtung im Freien so spektakulär und einfach zugleich.

Saison 2022

25. Juni bis 16. Oktober 2022

Preis

Fr. 320.00 exklusive Nachtessen und Kurtaxe

Im oben erwähnten Preis ist folgendes inbegriffen:

- Berg- und Talfahrt

- Eintritt ins Kinder-Land an zwei Tagen

- Frühstück

- Davos Klosters Premium Card

- MwSt

Weitere Informationen:

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG Madrisastrasse 7 CH-7252 Klosters Dorf T +41 81 410 21 70 info@madrisa.ch www.madrisa.ch