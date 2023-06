RTLZWEI

Neu bei RTLZWEI: Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Personality-Dokusoap über die Ikone Harald Glööckler

Sechs Folgen rund um das neue Leben des Modezars zur Primetime

Ausstrahlung im Sommer 2023 bei RTLZWEI

Harald Glööckler ist zurück im TV! Bei RTLZWEI zeigt er sich bald so nahbar wie noch nie zuvor: In sechs Folgen zur besten Sendezeit können die Zuschauenden den Kult-Designer auf dem Weg in sein neues Leben begleiten. Wie geht es ihm und seinem geliebten Hund Billy King aktuell? Was bewegt den erfolgreichen Geschäftsmann nach der schmerzhaften Trennung und ist er bereit, nochmal neu zu starten?

In der neuen RTLZWEI Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" erleben die Zuschauenden Harald Glööckler so privat wie nie zuvor. Sie erhalten tiefe und exklusive Einblicke in die Gefühlswelt der Ikone. Der Star-Designer öffnet sich in der sechsteiligen Dokusoap und berichtet unter anderem hautnah über die Trennung von Ex-Mann Dieter Schroth sowie die damit verbundenen Gründe.

Harald Glööckler über die Inhalte seiner neuen Personality-Dokusoap bei RTLZWEI: "Ich starte nicht ein bisschen neu. Ich starte nie nur ein bisschen! Wenn ich loslege, dann lege ich los!"

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "Wir heißen Harald Glööckler in der RTLZWEI-Familie herzlich willkommen und freuen uns sehr, den Modezar von einer ganz neuen Seite kennenlernen zu dürfen. In 'Herr Glööckler sucht das Glück' gibt uns das Multitalent sehr persönliche Einblicke in sein Leben, das an einem Scheideweg steht. Echte Menschen und ihre Gefühle, das passt gut zu RTLZWEI, und wir sind überzeugt, dass das auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hervorragend ankommt."

"Herr Glööckler sucht das Glück" - Ausstrahlung im Sommer 2023 bei RTLZWEI. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.