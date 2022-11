Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Changzhou in Ostchina auf Platz 5 der Liste der Hurun China New Energy Intensity City 2022

Die Stadt Changzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu belegte den fünften Platz auf der Liste der Hurun China New Energy Intensity City 2022, die während der World Industrial and Energy Internet Expo 2022, die vom 11. bis 13. November in der Stadt stattfand, veröffentlicht wurde.

Nach Angaben des Hurun-Forschungsinstituts wurden bei der Erstellung der Liste zur Bewertung von Städten aller Ebenen in China Faktoren wie die Intensität der führenden Unternehmen, der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und der Investitionen im Bereich der neuen Energien berücksichtigt.

Unter den besten zehn auf der Liste ist Changzhou die einzige Stadt der zweiten Ebene mit einem BIP von weniger als einer Billion Yuan (etwa 142,2 Milliarden US-Dollar), während die anderen Städte mit höheren Bewertungen allesamt Städte der ersten Ebene sind, einschließlich Shenzhen, Shanghai, Peking und Wuhan. Dies zeige, dass Changzhou der neuen Energieindustrie große Bedeutung beigemessen habe, sagte Rupert Hoogewerf, oder Hu Run auf Chinesisch, Vorsitzender und leitender Forscher des Hurun-Berichts.

Hu Run schrieb das Wunder der „industriellen Ökologie" den neuen Energien zu, die Changzhou aufgebaut hat und die andere Städte nicht ohne Weiteres kopieren können.

In den letzten Jahren hat Changzhou die Gelegenheiten wahrgenommen, die sich durch neue Industrien und die Integration von digitaler und realer Wirtschaft ergeben, und hat einen ökologischen Rahmen mit für Changzhou charakteristischen Merkmalen geschaffen. Die neuen Energien sind zu einem Markenzeichen von Changzhou geworden, wo mehr als 3.400 Unternehmen der NEV-Industriekette angesiedelt sind.

Chen Jinhu, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh von Changzhou, stellte fest, dass die Stadt für die Zukunft einen Entwicklungsplan für ihre neue Energieindustrie aufgestellt hat, der zwei Hauptziele verfolgt. Zum einen soll bis 2025 eine Industrieproduktion von mehr als einer Billion Yuan im Bereich der neuen Energien in der Stadt erreicht werden, zum anderen soll im gleichen Zeitraum ein Marktwert von mehr als einer Billion Yuan in diesem Sektor auf dem Kapitalmarkt erzielt werden.

Auf der zweitägigen Messe wurden Vereinbarungen über 21 Schlüsselprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 47 Milliarden Yuan abgeschlossen, die hauptsächlich die Bereiche neue Energie, Industrie- und Energieinternet sowie Digitalisierung betreffen. Zweihundert Produkte von 161 Unternehmen aus zahlreichen Bereichen, darunter Fahrzeuge mit neuen Energieangetrieben (NEVs) und die intelligente Fertigung, werden noch bis zum 10. Dezember auf dem Messegelände in virtueller Form ausgestellt bleiben.

