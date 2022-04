RTLZWEI

München (ots)

Das Warten hat ein Ende: RTLZWEI präsentiert ab dem 13. April 2022 um 20:15 Uhr wieder wöchentlich die Crème de la Crème der Realityszene und lässt im "Kampf der Realitystars" 22 prominente und motivierte Kandidatinnen und Kandidaten am Starstrand gegeneinander antreten.

Unter folgendem Link finden Sie ein umfassendes Materialpaket bestehend aus:

Interview mit Moderatorin Cathy Hummels zur neuen Staffel (Bewegtbild)

Personality-Interview mit Moderatorin Cathy Hummels (Bewegtbild)

Interview mit den KDRS-Kandidat*innen Katzenberger-Mama Iris Klein und BTN-Urgestein Martin Wernicke (Audio & transkribiert)

Kandidatencheck mit Moderatorin Cathy Hummels (Bewegtbild)

Pressefotos von Cast & Moderatorin

Sedcards des Casts

Kampf der Realitystars - Pressemappe - RTLZWEI Unternehmen (rtl2.de)

Bei "Kampf der Realitystars" leben dieses Jahr die Influencerin Yeliz Koc, Kultbauer Schäfer Heinrich, TV-Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, "Love-Island"-Powerfrau Elena Miras, TV-Detektivin Sharon Trovato,Rap-Star Rich Nana, Ex-"Temptation-Island"-Kandidat Yasin Mohamed, Ex-"Bachelorette"-Kandidat Mike Cees, Ex-"GNTM"-Model Larissa Neumann, "Richter Gnadenlos" Ronald Schill, Ex-"GNTM"-Kultteilnehmerin Tessa Bergmeier, "Trödeltrupp"-Experte Mauro Corradino, IT-Girl Nina Kristin, Ex-"Aftersun"-Moderatorin Chethrin Schulze, Papeterie-Inhaberin Sissi Hofbauer,"Love-Island"-Gewinner Paco Herb, Ex-"BTN"-Star Jan Leyk, TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen" Jakic-Twins", "BTN"-Urgestein Martin Wernicke, Wolfsburger Influencer Enrico Elia und "Katzen-Mama" Iris Klein gemeinsam in der wunderschönen Sala unter der thailändischen Sonne.