"Love Island"-Drama um Lena und Domenik: Ziehen gleich zwei Islander freiwillig aus?

Isabell steht voll auf Dennis und neues Liebesglück für Jannik und Selina

Lena und Domenik wollen gehen!

"Love Island", heute 8. September 2021, 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Freud und Leid liegen auch auf der Insel der Liebe ganz nah beieinander. Isabell entwickelt immer mehr Gefühle für Dennis. Auch Selina und Jannik kommen sich näher. Doch dann das große Drama: Beim "Love Island"-Quiz erfährt Lena, was die Community von ihr hält. Domenik findet auch, dass die Blondine für die Kameras Show macht. Es eskaliert! Beide wollen hinwerfen und die Villa verlassen ...

Love is in the air

Jetzt geht es los - auch für mich", so Isabell mega strahlend in der Strandhütte. Die 22-Jährige hat ein Auge auf Dennis geworfen und kann den Blick gar nicht von dem trainierenden Islander abwenden. Das da was ist, bleibt den anderen Islanderinnen nicht verborgen. "Du funkelst so, was ist los?", löchert Lisa. Isabell strahlt noch mehr und schwärmt: "Ich hatte gestern voll die guten Gespräche mit Dennis. Wir haben so komplett gleiche Ansichten einfach." Auch Dennis gesteht: "Wenn Isabell in meiner Nähe ist, dann spüre ich Sicherheit und ein Gefühl von Wertschätzung. Das ist wunderschön!" Und noch mehr Schmetterlinge sind unterwegs. Bei Selina und Jannik vibed es. Beide erkennen ebenfalls viele Gemeinsamkeiten. Und wie wäre es, wenn sie ein Couple wären? "Ich hätte nichts dagegen", gesteht die 23-Jährige dem Kölner. Das passt! Jannik erwidert: "Sehe ich genauso. Wir können ja hier noch mal neu starten und dem neuen Glück entgegenschauen!"

Harte Fakten: Das "Love Island"-Quiz

Das Handy hat lange nicht gebimmelt, wird mal wieder Zeit: Naaaaachricht! Die neue Granate Selina verkündet die Botschaft: "Islander! Die Zuschauer haben in der 'Love Island'- App abgestimmt. Was sie wirklich über euch denken, erfahrt ihr im großen "Love Island"-Quiz". Oh ha, da rutscht so manchen Islander das Herz in die Hose - dann lasset die Spiele beginnen. In zwei Teams treten die Islander gegeneinander an. Wer ist der heißeste Islander, Martin oder Dennis? Wieviel Prozent der Zuschauer finden, dass Jess und Robin gut zusammenpassen? Als Lisa weiter vorliest sitzt der Schock bei Lena tief: "Wie viel Prozent der Zuschauer glauben, dass Lena mit den Jungs spielt?" Lena hat die Nase voll und will ausziehen. "Ne, ich habe kein Bock, da gehe ich nach Hause", so die Blondine, die aufgelöst die Spielrunde verlässt. "Ich habe schon das Gefühl, dass Lena vor der Kamera Show macht!", so Domenik ganz klar. Und auf Fake-Getue hat der 25-Jährige keine Lust. Er will echte Gefühle und wenn das auf "Love Island" nicht möglich ist, dann will auch er seine Sachen packen und die Villa verlassen.

