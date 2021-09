RTLZWEI

RTLZWEI-Kult-Soap feiert runden Geburtstag mit Spezialprogramm

Zehn Jahre "Berlin - Tag & Nacht"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Hochzeitsfolge mit Joe und Paula am 13. September 2021 um 19:05 Uhr bei RTLZWEI

Fortsetzung des Hochzeitsabends mit zweistündiger Sonderfolge ab 20:15 Uhr

"10 Jahre Berlin - Tag & Nacht - Das große Wiedersehen" - im Anschluss an "Love Island" mit aktuellen und ehemaligen BTN-Gesichtern

Feierlaune bei "Berlin - Tag & Nacht": Die Reality-Soap über das aufregende WG-Leben in der Hauptstadt wird zehn Jahre alt. Aus diesem Anlass strahlt RTLZWEI am Montag, 13. September, ab 19:05 Uhr die mit Spannung erwartete, große Hochzeit von Joe und Paula aus. Außerdem dürfen sich alle Fans auf eine anschließende Fortsetzung mit einer zweistündigen Sonderfolge ab 20:15 Uhr freuen. Abgerundet wird der Jubiläumsabend mit dem Special "10 Jahre Berlin - Tag & Nacht - Das große Wiedersehen" und vielen altbekannten Gesichtern. Die Ausstrahlung erfolgt im Anschluss an "Love Island".

"Berlin - Tag & Nacht" ist seit zehn Jahren ein Programmanker und erfolgreicher Dauerbrenner bei RTLZWEI. Montags bis freitags begeistert die Daily-Soap eine große Fangemeinde. In über 2500 Folgen erzählt "BTN" das abwechslungsreiche Leben verschiedener Persönlichkeiten in Berlin mit all seinen Facetten: Es geht um Liebe und Kummer, Freundschaft und Feindschaft, Freud und Leid, Glück und Pech.

Nun feiert die Reality-Soap Geburtstag - ein Jahrzehnt! - und zum Jubiläum stellt RTLZWEI am 13. September Extrazeit für seine Lieblinge aus Berlin bereit: Auf dem regulären Programmplatz um 19:05 Uhr verfolgen Fans die spannenden Ereignisse rund um die große Hochzeit von Joe und Paula weiter. Um 20:15 Uhr startet dann eine Primetime-Sondersendung, der die Hochzeit weiter erzählt. Am späten Abend, im Anschluss an "Love Island" erwartet die Fans dann noch ein weiteres Highlight: Mit der Sondersendung "10 Jahre Berlin - Tag & Nacht - Das große Wiedersehen" lädt "Papa Joe" altbekannte "BTN"-Gesichter zu einem rauschenden Fest ein. Gemeinsam lassen Publikumsliebling Lutz Schweigel und seine (Ex-) Co-Darstellerinnen und Darsteller im Matrix die dramatischsten, lustigsten und emotionalsten Momente aus zehn Jahren Revue passieren. Mit von der Partie sind unter anderem Falko Ochsenknecht (aka Ole), Pia Tillmann (aka Meike), Katrin Hamann (aka Peggy), Manuel Denninger (aka Rick) und Josephine Welsch (aka Mimi).

Erfolgszahlen:

"Berlin - Tag & Nacht" erreicht bis zu 8,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Besonders bei den jungen Frauen (14-29 Jahre) ist die Daily begehrt und erzielte 2021 bis zu 17,5 % MA.

% MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Besonders bei den jungen Frauen (14-29 Jahre) ist die Daily begehrt und erzielte 2021 bis zu MA. Die Soap ist ein glänzendes Beispiel für eine digital erfolgreich verlängerte Fernsehproduktion, die sich auf allen gefragten non-linearen Ausspielwegen finden lässt:

"BTN" hat insgesamt über 5,2 Mio. Follower und Abonnenten bei YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat und Facebook. (Stand: 23.08.21, Quellen: Fanpagekarma, YouTube Analytics, Snapchat Analytics, TikTok Analytics)

und Abonnenten bei YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat und Facebook. (Stand: 23.08.21, Quellen: Fanpagekarma, YouTube Analytics, Snapchat Analytics, TikTok Analytics) RTLZWEI.de, TVNOW und die Format-App haben allein 2021 über 53,4 Mio. Videoviews erzielt. (Zeitraum: 01.01.-23.08.2021, Quellen: Google Analytics, RTLi)

Videoviews erzielt. (Zeitraum: 01.01.-23.08.2021, Quellen: Google Analytics, RTLi) Die größte Fangemeinde ist mit 2,5 Mio. Fans bei Facebook zu finden, aber auch auf YouTube konnte "BTN" bisher 1,4 Mio. Abonnenten sammeln. (Stand: 23.08.2021, Quellen: Fanpagekarma, YouTube Analytics)

Und so spannend geht es bei "Berlin - Tag & Nacht" weiter:

Der Hochzeitstag von Joe und Paula steht bevor. Doch im Hintergrund ziehen dunkle Wolken auf: Peggy kontaktiert Joe am Hochzeitstag an und stürzt ihn damit in ein emotionales Chaos. Zudem eskaliert ein Beziehungsstreit zwischen Krätze und Emmi. Sie verlässt das Hochzeitsfest, während Hannah und Krätze beschließen, ihre Probleme zu vergessen und an die alten Zeiten anzuknüpfen. Während sie die Party ohne Emmi genießen, hat diese ein schlechtes Gewissen und begibt sich zurück zur Hochzeitsfeier - zum falschen Moment... denn ein gefährlicher und unbeliebter Gast taucht auf und das Drama nimmt seinen Lauf...

"Berlin - Tag & Nacht", montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW. Die Reality-Soap wird von filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "Berlin - Tag & Nacht"

Diese WG hat es in sich: Eifersucht, Liebe, Freud und Leid sind hier an der Tagesordnung! Irgendwas ist immer los, denn sie alle sind auf der Suche: Außergewöhnliche Menschen, viele Träume und die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten - das ist "Berlin - Tag & Nacht"!

*Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 1.1.-24.8.2021.