Start der zweiten Staffel bei RTLZWEI und auf TV NOW: "UNdressed - Das Date im Bett"

- Start der zweiten Staffel - Singles erleben ihr erstes Date im Bett - Neue Folgen im Doppelpack ab Montag 7. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Kaum etwas lässt den Puls so schnell höherschlagen wie ein Blind Date. Doch was passiert, wenn dieses nicht im Restaurant oder Café, sondern im Liegen stattfindet? Bei "UNdressed - Das Date im Bett" wagen Singles ein heißes Abenteuer und erleben ihr Blind Date nur in Unterwäsche an dem wohl intimsten Ort der Welt: dem Bett. Wie schnell kommen die Paare sich näher? Ab dem 7. September startet die zweite Staffel bei RTLZWEI mit Doppelfolgen in der Primetime.

Das erste Date im Bett - eine spannende Situation für die Singles. Doch damit nicht genug: Vor ihnen steht ein Screen, der ihnen Aufgaben gibt und pikante Fragen stellt, damit sie sich besser kennenlernen. Die Zeit ist knapp: Nach 30 Minuten ist das Date vorbei, jetzt müssen sie sich entscheiden: Willst du den anderen wiedersehen oder hat es nicht gefunkt? Nur wenn beide "ja" wählen, gibt es ein Wiedersehen.

Das erste Paar erlebt einen verheißungsvollen Start ins Dating-Abenteuer: Zwischen der schüchternen Zahnarzthelferin Nina und dem aufgedrehten Schauspieler Marc funkt es gewaltig. Unterschiede ziehen sich eben an. Der unsichere und etwas tollpatschige Student Marcel ist für das Curvy-Model Zoey auf den ersten Blick jedoch nicht der richtige Mann. Wie verläuft das Gespräch im Bett und werden sie sich noch einmal sehen?

Martin und Nicole haben ein prickelndes erstes Date. Bei dem Altenpfleger und der Mutter von vier Kindern knistert es richtig. Ist das Date erfolgreich und gibt es einen Kuss? Über viele Gemeinsamkeiten freuen sich Marco und Maria: Die Herzen beider schlagen für Kampfsport und Motorräder. Werden sie sich für einander entscheiden?

Produziert wird die Dating-Show von Banijay Productions Germany GmbH.

"UNdressed - Das Date im Bett", ab 7. September, montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI in Doppelfolgen. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

