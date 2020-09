RTLZWEI

"Love Island": Gefühls-Chaos bei den Islandern

- Die ersten Tränen fließen bei Chiara - Grußbotschaft von Jana Ina - Ausstrahlung am Mittwoch, 2. September, um 22:30 Uhr bei RTLZWEI

Es ist ganz schön was los in der Traumvilla. Die Islanderinnen beschweren sich über die mangelnde Aufmerksamkeit der Jungs und wünschen sich, dass diese sich mehr ins Zeug legen, um alle Mädels kennenzulernen. Jana Ina schickt den Islandern eine Videobotschaft und erinnert sie daran, dass man als Single Gefahr läuft die Villa vorzeitig verlassen zu müssen. Zudem bekommen die Islander einen ersten Hinweis zur neuen männlichen Granate - Genau darauf haben die Mädels sehnsüchtig gewartet.

Die Frauen zweifeln an den Männer und Chiara weint

Die Islanderinnen sind sich einig, die Männer schenken ihnen nicht genug Aufmerksamkeit und müssen sich mehr ins Zeug legen alle Frauen kennenzulernen. "Ich weiß nicht, ob die alle hier real sind", zweifelt Aurelia, auch in Bezug auf Henrik, "Wir hatten ein gutes Gespräch, aber ich bin ja nicht dumm! Das ist zu arg, so viel Friede, Freude Eierkuchen!". Geraldine ist sich sicher: "Hier ist auf jeden Fall Fake bei!". Sogar Chiara ist sich unsicher bei Josua. Meint er es wirklich ernst? Normalerweise sind Jungs doch nicht so süß, anhänglich und treu: "Deshalb habe ich auch Angst. Ich habe Angst, dass er das nur macht, um sich hier abzusichern", gesteht Chiara und direkt fließen Tränen bei der Blondine. "Ich weiß nicht, ob er wirklich an mir interessiert ist oder ob er sich safen will. Ich habe keinen Bock auf jemand, der eine Taktik fährt!". Dies führt zu Verwirrungen bei den Männern. Denn eigentlich sollten die Mädels es doch gut finden, wenn sie ihre Aufmerksamkeit nur auf ihre Couples richten. Und können die Mädels nicht auch auf die Männer zugehen?

Grußbotschaft Jana Ina - wer muss als erstes die Villa verlassen

Die Islander liegen Moderatorin Jana Ina Zarrella sehr am Herzen. Auch wenn sie, aufgrund des positiven Corona-Testergebnis, von ihrer Kollegin Cathy Hummels vertreten wird, möchte sie in Kontakt bleiben und schickt eine Videobotschaft in die Villa: "Ich habe heute für euch eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich kann euch leider in den nächsten Tagen in der Villa nicht besuchen. Aber eine liebe Kollegin von mir wird einspringen und damit ist die nächste Paarungszeremonie safe und die kann viel schneller passieren, als ihr denkt! Denn auf Love Island weiß man nie, was als nächstes passiert. Aber eins steht fest: nur wer als Couple hier ist, hat eine Zukunft bei uns. Wer Single ist, ist schneller raus als man denkt! Wir sehen uns ganz bald wieder!" Besonders für die beiden Single-Ladies Pia und Geraldine ist die Botschaft eindeutig. "Ich bin ganz ehrlich, ich habe schon Angst, dass ich bei der nächsten Paarungszeremonie die Villa verlassen muss", bringt es Geraldine auf den Punkt.

Granaten Puzzle - So reagieren die Islander

Vielleicht ist ja Tim, der neue Islander der bald einziehen wird, für Geraldine und Pia die Rettung. Dass ein Neuer kommt ist eindeutig. Vor der Villa Tür liegen Puzzleteile eines Fotos von Tim. Die Freude bei den Frauen könnte nicht größer sein. Doch wie sieht er aus? Auch wenn nur die Brust durch das Puzzle sichtbar ist, ist sich Geraldine bereits sicher und erhebt Anspruch auf den Neuen: "Genau mein Typ Mann: Tattoos, braun gebannt. Ich liebe seinen Style jetzt schon. Ich hoffe auch, ich gefalle ihm." Doch es gibt ja noch Pia. Vielleicht mag Tim lieber Blondinen. Die Sorge teilt auch Josua: "Ich als Ken habe ein bisschen Angst um meine Barbie."

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW verfügbar.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

