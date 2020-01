RTLZWEI

Musikalisches Comeback des Entertainers

Hommage an die Neunziger: Oliver Pocher - "I'm the Scatman"

München (ots)

Der 41-Jährige Entertainer startet mit "I'm the Scatman" ins neue Jahrzehnt

- Hommage an die Neunziger Jahre - mit Oliver Pocher in der Hauptrolle - "I'm the Scatman" von Oliver Pocher, ab Freitag, 17. Januar 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich

Er ist Showmaster, Entertainer und jetzt auch wieder Sänger: Oliver Pocher startet mit der Neuauflage von "I'm the Scatman" musikalisch ins neue Jahrzehnt. Die Idee zum Song kam dem 41-Jährigen im Urlaub in Florida. Das passende Video ist eine Hommage an eines der schillerndsten Jahrzehnte - Augenzwinkern inklusive. "I'm the Scatman" von Oliver Pocher, ab Freitag, 17. Januar 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.

Er ist zurück - und wie! Oliver Pocher covert das vielleicht berühmteste Lied der Neunziger Jahre. Mit "I'm the Scatman" feiert der Entertainer und Showmaster sein musikalisches Comeback. Nach seiner Hymne "Schwarz und Weiß" für die deutsche Nationalmannschaft steht er jetzt mit der Neuauflage des mit Platin ausgezeichneten Hits von "Scatman John" (1995) erneut im Tonstudio. Das Musikvideo (Regie: Sebastian Wehkamp) ist nichts Geringeres als eine Hommage an das bunteste Jahrzehnt der jüngeren Geschichte - mit Oliver Pocher in der Hauptrolle als "Los Del Rio", Freddie Mercury, Axl Rose, Kylie Minogue oder Britney Spears und vielen mehr.

Die Idee kam Oliver Pocher im USA-Urlaub mit Produzent Jürgen Hohmann. Vor Ort in Florida wurde die Neuauflage bei Tony Catania, der auch das Original verantwortete, aufgenommen. Oliver Pocher: "Die Neunziger sind wieder in aller Munde. Sei es mit den 'Backstreet Boys' oder mit Neunziger-Partys - es war ein unbeschwertes Jahrzehnt mit supergeilen Musikvideos. Eine gesunde Mischung aus Trash und guter Laune. Wir haben versucht, das im Musikvideo unterzubringen: Da ist von Kylie Minogue, zu Scooter, und Eminem alles dabei. Der Dreh hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Leute zu Hause haben ihn auch."

Oliver Pocher - "I'm the Scatman" ist eine Fortunator/Maximedia Produktion.

Oliver Pocher - "I'm the Scatman" erscheint am 17. Januar 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Kontor Records.

