Solidar Suisse

Solidar Suisse setzt ein Ausrufezeichen im Kampf gegen die Ungleichheit

Zürich, 9.9.24 – Die Schweizer Entwicklungsorganisation Solidar Suisse präsentiert sich ab sofort in einem neuen Design. Mit einem frischen und kraftvollen Erscheinungsbild betont die Organisation ihre Aufgabe, die soziale Ungleichheit weltweit zu bekämpfen.

Ein neues Design, eine klare Botschaft

Das überarbeitete visuelle Erscheinungsbild von Solidar Suisse spiegelt die zentrale Botschaft der Organisation wider: „Wir bekämpfen Ungleichheit.“ Diese Aussage zieht sich wie ein roter Faden durch das neue Design und stärkt die Identität von Solidar Suisse als eine der führenden NGOs im Einsatz für soziale Gerechtigkeit.

Das neue Logo, die modernisierte Farbpalette und die klare Typografie verleihen der Marke eine frische, dynamische Ausstrahlung, die die Dringlichkeit und Relevanz ihrer Anliegen verdeutlichen. Die neue Bildsprache stellt den Menschen in den Mittelpunkt und visualisiert die Herausforderungen und Erfolge im Kampf gegen die weltweite Ungleichheit.

Das neue Design wurde in Zusammenarbeit mit der Zürcher Designagentur Notice unter der Leitung von Helen Hüsser konzipiert und umgesetzt.

Engagement für eine gerechtere Welt

Seit über 80 Jahren setzt sich Solidar Suisse für die Rechte benachteiligter Menschen im globalen Süden ein. Die Organisation hat 80 Projekte auf vier Kontinenten und unterstützt Projekte, die faire Arbeitsbedingungen, den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung sowie die Stärkung der Demokratie und von Frauenrechten fördern. In der Schweiz sensibilisiert Solidar Suisse die Bevölkerung für soziale Ungleichheit und ihre Auswirkungen. Das neue Design ist ein weiterer Schritt, um diese Anliegen in der Öffentlichkeit noch wirkungsvoller zu kommunizieren.

Ein Aufruf zum Handeln

Mit dem neuen Erscheinungsbild richtet Solidar Suisse einen eindringlichen Appell an die Gesellschaft: „Wir alle sind gefordert, Ungleichheit aktiv zu bekämpfen, sagt Felix Gnehm, Geschäftsleiter von Solidar Suisse. “Wir werden auch in Zukunft mit unermüdlichem Einsatz gegen Ungerechtigkeit und Armut vorgehen und uns für eine Welt einsetzen, in der alle Menschen gleiche Chancen haben.”

Über Solidar Suisse

Solidar Suisse ist eine Entwicklungsorganisation Organisation mit Sitz in Zürich und Lausanne. Seit 1936 engagiert sich die NGO weltweit für soziale Gerechtigkeit und menschenwürdige Lebensbedingungen. Solidar Suisse setzt sich für faire Arbeitsbedingungen, die Bekämpfung von Armut und die Förderung demokratischer Strukturen ein.

