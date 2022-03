Solidar Suisse

Ukraine: Solidar Suisse hilft Flüchtlingen in Rumänien

Zehntausende der 2 Millionen Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, haben im zweitärmsten Nachbarland Rumänien Zuflucht gefunden. Solidar Suisse ist seit einer Woche mit Partnern vor Ort und stellt 1 Million Franken für die Soforthilfe zur Verfügung. Diese Unterstützung wird insbesondere durch die außergewöhnliche Solidarität der Schweizer Bevölkerung ermöglicht.

Hilfe für die grundlegendsten Bedürfnisse

Solidar Suisse war viele Jahre in Rumänien tätig und verfügt über ein Netzwerk von Partnern vor Ort. Das Land beherbergt einen hohen Anteil der Menschen auf der Flucht vor dem Krieg: Nach den neuesten Zahlen der UNO sind in den letzten Tagen 79'000 Flüchtlinge im Land angekommen, unsere Partner sprechen von über 200’000. In den Städten Timișoara und Brașov unterstützt Solidar Suisse mit finanziellen Mitteln und humanitärem Fachwissen die Arbeiten von LOGS und dem Migrant Integration Center. Angesichts der Notlage haben sich diese beiden Partnerorganisationen auf bemerkenswerte Weise organisiert. Ukrainische Flüchtlinge können sich hier registrieren lassen, sich aufwärmen, ausruhen, essen, medizinische Versorgung in Anspruch nehmen und übernachten. Für die Kinder wurde ein separater Raum eingerichtet. "Es ist wichtig, dass die Menschen, die hier ankommen, wissen, dass sie in Sicherheit sind", sagte Corina Tapuc, Projektleiterin des Migrant Integration Center.

Eine außergewöhnliche Welle der Solidarität

Seit Beginn des Krieges hat die Schweizer Bevölkerung eine aussergewöhnliche Unterstützung und Grosszügigkeit gezeigt. Diese Solidaritätswelle ermöglicht es Solidar Suisse, sofort 1 Million Franken für die ukrainischen Flüchtlinge bereitzustellen. Angesichts des immensen Bedarfs und der voraussichtlichen Dauer der Krise sind wir weiter auf Spenden angewiesen unter https://solidar.ch

