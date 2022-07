ASTAG Schweiz. Nutzfahrzeugverband

Communiqué de presse : Coûts de transport 2023 - Augmentation de 5 % et coûts supplémentaires dus aux embouteillages

Communiqué de presse

Coûts de transport 2023 : Augmentation de 5 % – coûts supplémentaires dus aux embouteillages

La branche des transports routiers va subir une poussée massive des coûts en 2023. Il faut s’attendre à un renchérissement d’au moins 5 %. Les raisons principales sont des charges supplémentaires au niveau du personnel ainsi qu’une forte hausse en très peu de temps des prix de l’énergie et des achats, tout cela sans compter les coûts supplémentaires dus à la problématique des embouteillages qui empire d’année en année avec, pour conséquence, le fait qu’il faut consacrer plus de temps, plus de véhicules et plus de personnel pour le même volume de commandes.

La charge financière dans le secteur des transports routiers suisses augmentera à nouveau fortement en 2023. La tendance à la hausse, qui s’est installée depuis longtemps, se poursuit donc, poussée qu’elle est d’une part par les impôts, les taxes et les redevances ainsi que par la problématique des embouteillages dont l’Etat est responsable, et d’autre part à cause de la situation géopolitique actuelle avec des prix de l’énergie extrêmement élevés et des problèmes de livraison. En comparaison internationale, nulle part ailleurs la charge fiscale dans la branche des transports est aussi élevée qu’en Suisse, et ce n’est que grâce à une incroyable capacité d’innovation et à l’efficacité des entreprises de transport ainsi qu’à une grande conscience des coûts et à une orientation client qu’il a jusqu’ici été possible de maintenir la compétitivité.

On doit toutefois s’attendre à ce que la situation s’aggrave encore au cours des prochains mois. Les défis sont énormes et ils menacent l’existence même de certaines entreprises. L’augmentation du coût de la vie et le manque de personnel qualifié entraînent une hausse considérable des salaires et des coûts de personnel. De plus, les prix de l’énergie et des achats, qui ont augmenté en très peu de temps et qui continuent de croître, combinés aux longs délais de livraison des véhicules, des superstructures et des pièces de rechange, touchent également très durement le secteur. Les gains d’efficacité supplémentaires réalisés dans les processus internes de l’entreprise grâce à l’innovation, à la conscience des coûts et à l’orientation clients, sont immédiatement engloutis.

Les principaux facteurs qui augmentent considérablement les coûts sont donc :

l’augmentation des charges du personnel en raison de l’augmentation du coût de la vie ;

des dépenses en hausse pour la conservation et le recrutement du personnel ;

des charges de personnel plus élevées en raison de l’augmentation des jours d’absence et des congés pour la prise en charge de proches ;

la hausse des prix de l’énergie (soit outre le diesel, l’électricité, AdBlue, etc.) ;

l’augmentation des coûts des véhicules, des superstructures, des pièces de rechange, de la maintenance et de l’entretien ;

des exigences accrues en matière de sécurité informatique et de cyberrisques ;

l’augmentation du prix des aides au chargement (palettes, couvercles, cadres, emballages, etc.) ;

la hausse des taux d’intérêts ;

l’augmentation des coûts dans le domaine de la logistique de stockage et du transbordement.

Surcoûts supplémentaires dus aux embouteillages et aux goulets d’étranglement de l’infrastructure routière

Des pertes de productivité sensibles et donc des coûts supplémentaires résultent des goulets d’étranglement de l’infrastructure routière dans toutes les régions du pays. Des embouteillages et des pertes de temps sont enregistrés quotidiennement sur l’ensemble du territoire, que ce soit sur le réseau des routes nationales, à l’entrée des villes ou des agglomérations, du fait d’ondes de feux rouges ou à cause du manque d’encoches pour les TP. Les heures d’embouteillage actuelles dépassent même largement les chiffres d’avant la pandémie de coronavirus.

L’ASTAG s’attend donc à une augmentation des coûts de transport d’au moins 5 % pour 2023 pour le transport de colis et le transport à longue distance en Suisse. De plus, selon une enquête menée auprès des membres de l’association, les prix des transports devraient augmenter dans la même proposition sachant que les coûts supplémentaires dus aux embouteillages et à la surcharge du trafic qui entraînent des pertes de productivité considérables, ne sont pas pris en compte. Les hausses concrètes, qui dépendent du secteur de transport, de l’entreprise et du prix de revient, doivent toutefois être négociées individuellement pour chaque client.

Pour de plus amples informations :

ASTAG Association suisse des transports routiers

André Kirchhofer

031 370 85 85

Berne, le 7 juillet 2022

____________________________ Dr. André Kirchhofer Vizedirektor ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband Wölflistrasse 5 3006 Bern 031 370 85 85 a.kirchhofer@astag.ch www.astag.ch