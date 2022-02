Microland

Microland ernennt Navneet Khandelwal zum Chief Financial Officer

Atlanta, Bengaluru, Indien und London (ots/PRNewswire)

Microland, Indiens führendes Unternehmen für digitale IT-Transformation, gab heute bekannt, dass Navneet Khandelwal als Chief Financial Officer zum Unternehmen mit Hauptsitz in Bangalore stoßen wird.

Navneet wird die Rolle des CFO von S. Raja Gopalan übernehmen, der nach 21-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen seinen Rücktritt angekündigt hat. Navneet wird an den Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer von Microland, Pradeep Kar, berichten und die gesamte Finanzfunktion von Microland sowie die Bereiche Investor Relations, Recht und Compliance, allgemeine Verwaltungsdienste, Beschaffung sowie Risiko und Compliance des Unternehmens beaufsichtigen.

Navneet kommt von Zensar Technologies, einem börsennotierten IT-Dienstleistungsunternehmen, zu Microland, wo er 4 Jahre lang als CFO des Unternehmens tätig war. Er verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen globale Strategie, Finanzplanung und -betrieb sowie Fusionen und Übernahmen und kann auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Branche zurückblicken.

Bevor er zu Zensar kam, war Navneet 17 Jahre lang bei Wipro tätig, zuletzt als CFO für das Digitalgeschäft von Wipro. Außerdem war er Strategic Finance Partner und leitete die Finanzfunktion für die Bereiche Fertigung und Gesundheitswesen.

„Wir freuen uns, dass Navneet Khandelwal als CFO zu Microland stößt", sagt Pradeep Kar, Chairman und Managing Director von Microland. „Er verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Technologiebranche und ist mit seinem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Betrieb und globale Strategie die ideale Wahl, um das weitere Wachstum und die Rentabilität von Microland voranzutreiben Kar fügte hinzu: „Ich möchte S. Raja Gopalan für seinen bedeutenden Beitrag zum Erfolg von Microland in den letzten zwei Jahrzehnten danken und wünsche ihm alles Gute für seinen Ruhestand."

Navneet hat einen Bachelor-Abschluss in Commerce und ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer.

Informationen zu Microland

Microland bietet digitale Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto „Making Digital Happen". Wir erleichtern Unternehmen den Übergang zur digitalen Infrastruktur der nächsten Generation durch unser umfangreiches Serviceportfolio, das Cloud und Data Center, Netzwerke, Digital Workplace, Cybersecurity und Industrial IoT umfasst. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

In der von COVID geprägten Welt setzt Microland die Digitalisierung für Unternehmen um und konzentriert sich dabei auf Dienstleistungen, die für unsere Kunden und Interessenten relevanter sind als bisher und Geschäftsergebnisse garantieren.

Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Weitere Informationen unter: https://www.microland.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1736174/Navneet_Khandelwal.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg