Andermatt Swiss Alps AG

Einladung: Medienanlass Sun Trip Alpes | 22. Juni 2022

Die einzigartigen Solarvelos machen Halt in Andermatt und Disentis

Wir freuen uns ausserordentlich, dass die Organisation von The Sun Trip Andermatt als einzigen Schweizer Etappenort gewählt hat für den Sun Trip Alpes 2022. Beim Sun Trip legen die Teilnehmenden mit ihren selbst gebauten Solarvelos in hohem Tempo grosse Distanzen zurück. Damit zeigen sie eindrücklich, wie man mit einem Fahrrad und Sonnenenergie vollkommen unabhängig von Infrastruktur reisen kann.

Interviews mit früheren und aktuellen Teilnehmenden

Im Vorfeld gibt es die Möglichkeit, Sibylle Felder bei ihren Vorbereitungen für den Sun Trip Alpes zu begleiten. Die Innerschweizerin startet dieses Jahr allein, nachdem sie im letzten Jahr mit ihrem Partner dabei war. Alle Informationen zum Wettkampf und zum Medienanlass in Andermatt finden Sie im Dokument im Anhang.

Bitte lassen Sie uns bis am 6. Juni wissen, ob Sie am Medienanlass in Andermatt teilnehmen werden. Gerne organisieren wir Ihnen Interviewmöglichkeiten vor Ort oder mit Sibylle Felder im Vorfeld.

