Das Swiss Casino Schaffhausen verabschiedet sich nach 23 Jahren

Nach über zwei Jahrzehnten voller Emotionen und Erfolge schliesst das Swiss Casino Schaffhausen am 12. Oktober 2025 seine Türen. Dies markiert nicht nur einen Abschied, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels: Ab dem 10. Dezember 2025 werden fast alle bisherigen Mitarbeitenden im neu eröffneten Swiss Casino Winterthur tätig sein und dort die Gäste willkommen heissen.

Am 2. September 2002 öffnete das Swiss Casino Schaffhausen seine Türen. Die feierliche Eröffnung mit Stargast Verona Feldbusch markierte den Beginn einer Erfolgsgeschichte, durch die sich das Casino zu einem festen Bestandteil des städtischen Lebens entwickelte. In den vergangenen 23 Jahren sorgten zahlreiche unvergessliche Highlights für Aufsehen: glamouröse Gambling Nights, unterhaltsame Bingo-Abende, die Eröffnung der Gatsby Bar im Jahr 2017, der spontan im Jahr 2018 in den Kellerräumlichkeiten gebaute Adventure Room, das grosse 20-Jahre-Jubiläum im Jahr 2022 und die Einführung einer eigens entwickelten Quizshow. Zu den prägenden Meilensteinen zählt auch der Aufbau des Swiss Casino Member Clubs im Jahr 2024. All diese Meilensteine zeigen, wie eng das Swiss Casino Schaffhausen mit seinen Gästen gewachsen ist und wie aus einem Ort des Spiels ein fester Treffpunkt mit Herz und Geschichte wurde.

Zahlreiche Kooperationen mit Schaffhauserland Tourismus und lokalen Partnern haben das Netzwerk gestärkt und die regionale Verwurzelung gefördert. Die Begeisterung und Treue der Gäste waren über die Jahre hinweg ein zentraler Antrieb für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots. Schaffhausen hat das Casino geprägt, und der Standort wird immer ein bedeutender Teil seiner Geschichte bleiben.

Nach über zwei Jahrzehnten des Erfolgs richtet das Swiss Casino Schaffhausen den Blick in die Zukunft. Die gesammelten Erfahrungen, die vertrauten Gesichter und die Leidenschaft des Teams werden künftig im Swiss Casino Winterthur weiterleben.

Ein gebührender Abschied

Am 11. Oktober 2025 lädt das Swiss Casino Schaffhausen zur grossen Abschiedsparty ein. An diesem Abend wird der Standort noch einmal in festlichem Glanz erstrahlen. Für beste Stimmung sorgen Verlosungen, ein DJ, erfrischende Getränke sowie Fun Pits in der Gatsby Bar mit Roulette und Black Jack zu kleinen Einsätzen von CHF 1.- oder CHF 2.-. Gemeinsam mit Gästen, Partnern und Freunden werden Erinnerungen gefeiert, besondere Momente geteilt und ein Blick auf das geworfen, was in Winterthur folgen wird.

Melanie Herzog, Direktorin Swiss Casino Schaffhausen

Telefon: +41 52 630 30 20

E-Mail: melanie.herzog@scgroup.ch

Swiss Casinos ist die grösste Casinogruppe der Schweiz und zu 100% in schweizerischem Besitz. Swiss Casinos operiert nur in der Schweiz. Zur Gruppe gehören die terrestrischen Casinos in Pfäffikon, St. Gallen, Schaffhausen und Zürich, das Online Casino swisscasinos.ch sowie das Restaurant GEORGE Bar & Grill in Zürich. Ab dem Jahr 2025 wird das Swiss Casino Winterthur in der denkmalgeschützten Halle der Lokstadt eröffnet.

Die Casinos von Swiss Casinos erzielten 2024 einen Gesamtumsatz von 206,2 Millionen Franken. Hauptträger war das Kerngeschäft Casinospiel mit einem Bruttospielertrag von 190,9 Millionen Franken. Davon flossen 89,7 Millionen Franken über die Spielbankenabgabe an die AHV und Kantone. Die Swiss Casinos Holding AG erbringt dabei verschiedene Dienstleistungen aus den Bereichen Finanzen, Human Resources, IT, Technik, Sicherheit und Marketing für die Casinos.

