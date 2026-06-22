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BLS-Infomail: Bus statt Bahn zwischen Brig und Domodossola

Bus statt Bahn zwischen Brig und Domodossola

Auf der Eisenbahnstrecke zwischen Brig und Domodossola wird im Juli 2026 gebaut. Der Abschnitt zwischen Iselle und Domodossola ist während vier Wochen komplett für den Zugverkehr gesperrt. Reisende müssen auf Bahnersatzbusse umsteigen.

Vom 26. Juni bis zum 27. Juli 2026 ist der Bahnverkehr zwischen Iselle di Trasquera und Domodossola auf der Strecke Brig–Domodossola komplett unterbrochen. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten des italienischen Eisenbahninfrastrukturbetreibers «Rete Ferroviaria Italiana» (RFI). Alle Züge zwischen Iselle und Domodossola fallen aus, es verkehren Bahnersatzbusse.

Die RegioExpress-Züge der BLS zwischen Brig und Domodossola verkehren während der Streckensperre nur zwischen Brig und Iselle. Da die Fernverkehrszüge der SBB zwischen Brig und Domodossola ebenfalls ausfallen, fahren zusätzliche RegioExpress-Züge zwischen Brig und Iselle. Ab Iselle sichern Busse den Anschluss weiter Richtung Domodossola: Regionalbusse halten in Varzo und Preglia; Direktbusse fahren ohne Halt zwischen Iselle und Domodossola.

Während des Baustellen-Fahrplans ist die Mitnahme von Velos nicht möglich, die Bahnersatzbusse sowie der Ein- und Ausstieg in den Zug in Iselle sind nicht barrierefrei.

Der BLS-Autoverlad am Simplon ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Die Autoverlade-Züge fahren von Freitagmittag bis Sonntagabend im Stundentakt und unter der Woche im 1,5-Stunden-Takt.

SBB und BLS bedanken sich bei den Reisenden für ihr Verständnis und bitten sie, vor jeder Reise den Onlinefahrplan zu beachten.

Weitere Informationen:

Freundliche Grüsse Helene Soltermann Mediensprecherin media@bls.ch +41 58 327 29 55