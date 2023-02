BLS AG

Die BLS zieht an den Europaplatz

Die BLS zieht an den Europaplatz

Die BLS legt ihre drei heutigen Bürostandorte in Bern ab 2025 im «Forum West» am Europaplatz zusammen. Vom Umzug betroffen ist rund ein Viertel der insgesamt 3600 BLS-Mitarbeitenden. Am neuen Standort schafft die BLS ein modernes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und senkt die Mietkosten.

Ab Mitte 2025 werden die rund 900 Büromitarbeitenden der BLS im Raum Bern neue Büroräumlichkeiten beziehen. Die BLS verlegt ihren Geschäftssitz an den Europaplatz ins Gebäude «Forum West». Das «Forum West» ist ein modernes Gebäude, in dem derzeit noch die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) eingemietet ist. Betroffen vom Umzug sind die Mitarbeitenden, die momentan an der Genfergasse 11, dem Bollwerk 27 und 31 und der Sägemattstrasse 1 in Köniz arbeiten. Der Umzug beginnt Mitte 2025.

Mit dem Umzug schafft die BLS für ihre 900 Büromitarbeitenden im Raum Bern ein modernes Arbeitsumfeld am Entwicklungsschwerpunkt und Mobilitätshub Europaplatz/Ausserholligen. Den neuen Standort erreichen sie gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dem neuen, zentralen Geschäftssitz am Europaplatz benötigt die BLS weniger Büroraumfläche und reduziert die Mietkosten. Die Liegenschaft an der Genfergasse 11 gehört der BLS und wird nach dem Auszug voraussichtlich vermietet. Am Bollwerk 27 läuft der Mietvertrag mit der Eigentümerin der Liegenschaft Ende 2025 aus.

Mit rund 2500 der insgesamt 3600 BLS-Mitarbeitenden arbeitet die Mehrheit der BLS-Mitarbeiter:innen weiterhin auf den Zügen, in den Werkstätten oder an der Strecke und ist vom Umzug der Verwaltung nicht direkt betroffen.

Freundliche Grüsse Helene Soltermann Mediensprecherin media@bls.ch +41 58 327 29 55